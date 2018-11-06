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تعيين العميد "صباحي فرد" قائدا جديدا لمقر الدفاع الجوي

واعرب القائد للقوات المسلحة عن شكره للجهود والخدمات التي قدمها القائد السابق لمقر خاتم الانبياء (ص) العميد فرزاد اسماعيلي خلال فترة مسؤوليته.
رمز الخبر: ۳۸۴۶۴
تأريخ النشر: 30 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اصدر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قرارا بتعيين العميد علي رضا صباحي فرد قائدا جديدا لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي.

وجاء في قرار القائد العام للقوات المسلحة مخاطبا العميد صباحي فرد: نظرا الى التزامك وكفاءتك وتجاربك القيمة فقد تم تعيينك قائدا لمقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) للدفاع الجوي بجيش الجمهورية الاسلامية.

واكد قائد الثورة في هذا القرار على اهمية تعزيز منظومة الدفاعه الجوي اكثر من السابق، ورصد اهداف العدو، وتطوير التدريب، وصيانة المعدات والتجهيزات والاستفادة القصوى منها، وتوخي اليقظة والاستعداد لاستخدام جميع الوسائل الدفاعية المتنوعة في التعامل المؤثر والتعاون مع مجموعة جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والجهات المرتبطة بالسلكين العسكري والمدني.

واعرب القائد للقوات المسلحة عن شكره للجهود والخدمات التي قدمها القائد السابق لمقر خاتم الانبياء (ص) العميد فرزاد اسماعيلي خلال فترة مسؤوليته.

وفي الختام دعا آية الله العظمى الخامنئي، الباري تعالى ان يمن على الجميع بالنجاح والموفقية.

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