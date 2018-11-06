القوات الخاصة للشرطة الايرانية توقع خلية ارهابية في كمين

ان فرق القوات الخاصة للشرطة اشتبكت الى الجوار من المنطقة العامة لحدود سراوان مع الخلية الارهابية المعادية للثورة حيث قتل العنصر الانتحاري للخلية في هذه العمليات.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبري عن وقوع خلية ارهابية في كمين نصبته القوات الخاصة لقوى الامن الداخلي.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء فارس في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران قال العميد قنبري، انه في هذا الاشتباك المسلح قتل انتحاري الخلية الارهابية وتم ضبط كميات من الاسلحة الخفيفة وشبه الثقيلة منهم اضافة الى حزام ناسف وعدة عبوات ناسفة.

واضاف، ان فرق القوات الخاصة للشرطة اشتبكت الى الجوار من المنطقة العامة لحدود سراوان مع الخلية الارهابية المعادية للثورة حيث قتل العنصر الانتحاري للخلية في هذه العمليات.

واوضح قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان، انه تم في ساحة العمليات ضبط كميات من العتاد والاسلحة الخفيفة وشبه الثقيلة وعدد من العبوات الناسفة وحزام ناسف من هذه الخلية الارهابية.

واكد بانه لم يلحق اي اذى بقوات الامن الداخلي في هذه العمليات واضاف، ان قوى الامن الداخلي ومن خلال رصدها الاستخباري وتواجدها الملموس وغير الملموس في جميع نقاط المحافظة تتصدى بشدة وحزم للجماعات الارهابية التي تروم ضرب امن واستقرار المجتمع.