النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰۸مشاهدات
‍ پ

رسالة من ظريف الى نظيره الموريتاني حول نكث العهد الاميركي وتطورات المنطقة

وقد لقيت الاجراءات الاميركية هذه معارضة واسعة النطاق من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، ما عدا بعض الدول الخليجية والكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۳۸۴۶۲
تأريخ النشر: 30 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: سلم السفير الايراني في نواكشوط محمد عمراني، رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى نظيره الموريتاني حول نكث العهد الاميركي تجاه الاتفاق النووي وتطورات المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الايراني محمد عمراني يوم امس الثلاثاء مع وزير الخارجية الموريتاني "إسلكو ولد أحمد إزيد بيه"، حيث جرى البحث خلال اللقاء بشان سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد صرح خلال زيارته الاخيرة الى الهند بانه يجري في الوقت الحاضر مشاورات واسعة حول اجراءات اميركا في نقض الاتفاق النووي والخروج منه، واوضح بانه سيلتقي نظراءه في بعض الاحيان فيما سيسلم مسؤولون في الخارجية ودبلوماسيون ايرانيون رسائله الى نظرائه في بعض الدول الاخرى.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي قبل فترة ومن ثم وقع وثيقة لاعادة اجراءات الحظر الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال بانه سيفرض اعلى مستويات الحظر فيها.

وقد لقيت الاجراءات الاميركية هذه معارضة واسعة النطاق من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، ما عدا بعض الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

ووفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، حددت الجمهورية الاسلامية الايرانية فترة عدة اسابيع لاوروبا للبحث عن السبل الكفيلة بضمان مصالح ايران في الاتفاق النووي.

وتبذل اوروبا في الوقت الحاضر جهودا حثيثة للحفاظ على الاتفاق النووي ولكن هنالك عقبات جدية في هذا الطريق اهمها انها يمكنها تشجيع وحث الشركات الاوروبية خاصة الكبرى منها على التعامل مع ايران لكنها لا يمكنها ارغامها على ذلك في ضوء ما لهذه الشركات من مصالح في اميركا وخوفها من العقوبات الاميركية وليس من المعلوم وفقا لتصريحات المسؤولين الايرانيين ان تكون اوروبا قادرة، ام لا، على تلبية مطالب ايران للبقاء في الاتفاق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المناورات الايرانية.. منظومة "تلاش" الصاروخية تصيب 3 أهداف جوية
معلومات جديدة حول فريق سعودي وصل تركيا بعد قتل خاشقجي لإخفاء الأدلة
وزير الامن الايراني: جماعات مناوئة عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي
نمو صادرات السلع الايرانية الى العراق بنسبة 57 بالمائة
رئيس القضاء: اميركا شريكة في جميع الجرائم ضد الشعب الايراني
على العالم أن يركع لتركع إيران!
من يخلف محمد بن سلمان إذا دقت ساعة التغيير؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات
اطلاق صاروخ "صياد" الايراني المضاد للجو في مناورات "الولاية"
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
أمل؟
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
الرئيس الایراني : مراسم مقارعة الاستكبار مؤشر على التفاف الشعب حول الثورة
زيارة اعداد السياح الاجانب الى محافظة همدان بنسبة 52 بالمائة
دبلوماسي : ايران على استعداد كامل لمواجهة الارهاب
موسكو تدعو الى تعزيز التعاون البرلماني مع طهران
دمشق تؤكد ان اجراءات الحظر الأميركية ضد إيران تقوض أمن المنطقة
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
عمار الحكيم: تفرد واشنطن بقراراتها ضد طهران سابقة خطيرة
طهران تدين الحكم بالسجن المؤبد ضد الشيخ علي سلمان
قائد الحرس الثوري لترامب: لاتهدد ايران مطلقا
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
أمل؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات