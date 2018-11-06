النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱۸مشاهدات
‍ پ

إعادة انتخاب لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

وبناء على ذلك فقد اصبح لزاما اجراء جولة اقتراع ثانية، وهنا اعلن حاجي بابائي انسحابه لصالح لاريجاني، وهو الامر الذي لقي اعتراضا من قبل بعض النواب لمخالفة ذلك مع النظام الداخلي حسب اعتقادهم الا ان لاريجاني اكد بان هذا الامر لا مخالفة فيه.
رمز الخبر: ۳۸۴۵۹
تأريخ النشر: 30 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: انتخب نواب مجلس الشورى الاسلامي في اجتماعهم صباح اليوم الاربعاء علي لاريجاني رئيسا للمجلس من جديد.

وقد بدأ صباح اليوم الاربعاء اجتماع مجلس الشورى الاسلامي العاشر لانتخاب هيئته الرئاسية في عامه الثالث.

وفي جولة اولى من عملية الاقتراع لانتخاب احد المرشحين الثلاثة علي لاريجاني ومحمد رضا عارف وحميد رضا حاجي بابائي، حصل عارف على 114 صوتا ولاريجاني على 101 صوت وحاجي بابائي على 54 صوتا، حيث لم يستطع اي من المرشحين الحصول على الاغلبية المطلقة.

وبناء على ذلك فقد اصبح لزاما اجراء جولة اقتراع ثانية، وهنا اعلن حاجي بابائي انسحابه لصالح لاريجاني، وهو الامر الذي لقي اعتراضا من قبل بعض النواب لمخالفة ذلك مع النظام الداخلي حسب اعتقادهم الا ان لاريجاني اكد بان هذا الامر لا مخالفة فيه.

وبناء على ذلك فقد تم انتخاب لاريجاني بـ 147 صوتا.

وخاض النواب مسعود بزشكينان وعلي مطهري وهادي قوامي وعبدالرضا مصري التنافس على تولي منصبي نائبي رئيس البرلمان، حيث اسفرت عملية الاقتراع عن اعادة انتخاب مسعود بزشكيان نائبا اول بـ 157 صوتا وعلي مطهري بـ 143 صوتا نائبا ثاني للرئيس، فيما نال عبدالرضا مصري 134 صوتا وهادي قوامي 81 صوتا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المناورات الايرانية.. منظومة "تلاش" الصاروخية تصيب 3 أهداف جوية
معلومات جديدة حول فريق سعودي وصل تركيا بعد قتل خاشقجي لإخفاء الأدلة
وزير الامن الايراني: جماعات مناوئة عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي
نمو صادرات السلع الايرانية الى العراق بنسبة 57 بالمائة
رئيس القضاء: اميركا شريكة في جميع الجرائم ضد الشعب الايراني
على العالم أن يركع لتركع إيران!
من يخلف محمد بن سلمان إذا دقت ساعة التغيير؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات
اطلاق صاروخ "صياد" الايراني المضاد للجو في مناورات "الولاية"
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
أمل؟
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
الرئيس الایراني : مراسم مقارعة الاستكبار مؤشر على التفاف الشعب حول الثورة
زيارة اعداد السياح الاجانب الى محافظة همدان بنسبة 52 بالمائة
دبلوماسي : ايران على استعداد كامل لمواجهة الارهاب
موسكو تدعو الى تعزيز التعاون البرلماني مع طهران
دمشق تؤكد ان اجراءات الحظر الأميركية ضد إيران تقوض أمن المنطقة
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
عمار الحكيم: تفرد واشنطن بقراراتها ضد طهران سابقة خطيرة
طهران تدين الحكم بالسجن المؤبد ضد الشيخ علي سلمان
قائد الحرس الثوري لترامب: لاتهدد ايران مطلقا
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
أمل؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات