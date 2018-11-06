المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات الاحتلال بالصواريخ والقذائف

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت وابلًا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية في الغلاف، فيما لم تفلح القبة باعتراض جميع المقذوفات الصاروخية.

شبکة تابناک الاخبارية: تمكنت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، من قصف مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بعشرات من القذائف الصاروخية.

وذكرت المصادر أن عدداً من الصواريخ سقطت في مستوطنات ما يسمى "غلاف قطاع غزة".

في السياق، أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، سقوط عدد من القذائف في "الغلاف"، دون أن يشير إلى وقوع أي أضرار أو إصابات.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت وابلًا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية في الغلاف، فيما لم تفلح القبة باعتراض جميع المقذوفات الصاروخية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى وقف نقل الطلبة إلى المدارس في هذه المرحلة، والطلب من المستوطنين في غلاف غزة دخول الملاجئ.

واشار مراسل "فسلطين اليوم" في غزة الى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء القطاع، وسماع دوي عدة انفجارات.

المصدر: فلسطين اليوم