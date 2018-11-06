النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۳۷مشاهدات
‍ پ

المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات الاحتلال بالصواريخ والقذائف

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت وابلًا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية في الغلاف، فيما لم تفلح القبة باعتراض جميع المقذوفات الصاروخية.
رمز الخبر: ۳۸۴۵۴
تأريخ النشر: 29 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تمكنت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، من قصف مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بعشرات من القذائف الصاروخية.

وذكرت المصادر أن عدداً من الصواريخ سقطت في مستوطنات ما يسمى "غلاف قطاع غزة".

في السياق، أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، سقوط عدد من القذائف في "الغلاف"، دون أن يشير إلى وقوع أي أضرار أو إصابات.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت وابلًا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية في الغلاف، فيما لم تفلح القبة باعتراض جميع المقذوفات الصاروخية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى وقف نقل الطلبة إلى المدارس في هذه المرحلة، والطلب من المستوطنين في غلاف غزة دخول الملاجئ.

واشار مراسل "فسلطين اليوم" في غزة الى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء القطاع، وسماع دوي عدة انفجارات.

المصدر: فلسطين اليوم

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المناورات الايرانية.. منظومة "تلاش" الصاروخية تصيب 3 أهداف جوية
معلومات جديدة حول فريق سعودي وصل تركيا بعد قتل خاشقجي لإخفاء الأدلة
وزير الامن الايراني: جماعات مناوئة عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي
نمو صادرات السلع الايرانية الى العراق بنسبة 57 بالمائة
رئيس القضاء: اميركا شريكة في جميع الجرائم ضد الشعب الايراني
على العالم أن يركع لتركع إيران!
من يخلف محمد بن سلمان إذا دقت ساعة التغيير؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات
اطلاق صاروخ "صياد" الايراني المضاد للجو في مناورات "الولاية"
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
أمل؟
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
الرئيس الایراني : مراسم مقارعة الاستكبار مؤشر على التفاف الشعب حول الثورة
زيارة اعداد السياح الاجانب الى محافظة همدان بنسبة 52 بالمائة
دبلوماسي : ايران على استعداد كامل لمواجهة الارهاب
موسكو تدعو الى تعزيز التعاون البرلماني مع طهران
دمشق تؤكد ان اجراءات الحظر الأميركية ضد إيران تقوض أمن المنطقة
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
عمار الحكيم: تفرد واشنطن بقراراتها ضد طهران سابقة خطيرة
طهران تدين الحكم بالسجن المؤبد ضد الشيخ علي سلمان
قائد الحرس الثوري لترامب: لاتهدد ايران مطلقا
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
أمل؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات