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مصرع مستوطنتين بحادث سير إثر حالة الهلع من صواريخ غزة

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، من قصف مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة” بعشرات من القذائف الصاروخية، رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۳۸۴۵۲
تأريخ النشر: 29 May 2018

شبكة تابناک الاخبارية: لقيت مستوطنتين صباح الثلاثاء، مصرعهما بحادث سير، إثر حالة الهلع التي سببتها صواريخ المقاومة التي أطلقت صباحاً على المستوطنات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأشارت المصادر العبرية أنَّ الحادث الذي وصفته شرطة الاحتلال بالمروِّع وقع في نفس اللحظة التي استهدفت فيها المستوطنات بالصواريخ، لافتة إلى أن حالة من الارباك تنتاب المستوطنين في المناطق المحاذية للقطاع.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية ان التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب حالة الارباك من الصواريخ التي سقطت في غلاف غزة.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، من قصف مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة” بعشرات من القذائف الصاروخية، رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: فلسطين اليوم

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