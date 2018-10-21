شمخاني: التواجد الإيراني في سوريا مستمر

وأضاف أن” الإيرانيين حلوا ضيوفا على الحكومة السورية وهذه الحكومة تشعر بالمسؤولية تجاههم كمستشارين عسكريين بقدر ما تبدي حساسية تجاه الاعتداء على بلدها من جانب الإرهابيين ومن يدعمهم”.

شبکة تابناک الاخبارية: لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني،إلى إن “التواجد الإيراني في سوريا مستمر مادام الإرهاب يهدد الأمن في سوريا ومادامت الحكومة السورية تطلب ذلك”.واصفا هذه الاستراتيجية الإيرانية بأنها “ثابتة لا تعرف التغيير ولا تختص بسوريا فحسب بل تتعدى ذلك للدفاع عن فلسطين”.

وأكد شمخاني في تصريح لقناة “الجزيرة” أن “سياسة إيران تهدف إلى تحقيق الاستقرار وجعل المنطقة خالية من التوتر والعدوان والمساهمة في استتباب السلام والاستقرار والأمن والمساعدة على تنمية دول المنطقة ونشر الرخاء فيها”.

وأضاف أن” الإيرانيين حلوا ضيوفا على الحكومة السورية وهذه الحكومة تشعر بالمسؤولية تجاههم كمستشارين عسكريين بقدر ما تبدي حساسية تجاه الاعتداء على بلدها من جانب الإرهابيين ومن يدعمهم”.