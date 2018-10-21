كمالوندي: ايران قادرة على رفع تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة في ثلاثة أيام

وحول انتاج الوقود المحطات قال كمالوندي، اننا لم يكن لنا لغاية الان وقود المحطات النووية ونقوم بالتعاون مع روسيا في هذا المجال في الوقت الحاضر لنتمكن من انتاج هذا الوقود على المدى البعيد.

شبكة تابناك الاخبارية: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان عملية التخصيب في منشاة فردو جاهزة للتحرك، مؤكدا بان ايران قادرة على رفع مستوى التخصيب الى 20 بالمائة في غضون يومين او ثلاثة.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" وفي الرد على سؤال حول تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشان جهوزية منظمة الطاقة الذرية الايرانية فيما لو تقاعس الاوروبيون عن تلبية مطالب ايران، قال كمالوندي، نحن على استعداد كاف، وقد تم عقد الكثير من الجلسات في هذا المجال وجرى البحث حول هذه الحالات مع جميع الخبراء والمسؤولين.

**حق ايران محفوظ في استئناف انشطتها النووية المتوقفة لو تقاعس الاوروبيون عن تلبية مطالبها

وحول تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشان تقديم الضمانات اللازمة لايران قال، لو تمكن الاميركيون من الاخلال في بيع النفط الايراني فانه ينبغي على الاوروبيين ضمان شراء النفط من ايران بالقدر الذي نحن بحاجة له.

واضاف كمالوندي، انه نظرا لماضي الاوروبيين فاننا لا نثق بهم ولهذا السبب يتوجب عليهم اعطاء ضمانات حقيقية.

واردف قائلا، ان قائد الثورة الاسلامية اكد بانه لو تقاعس الاوروبيون عن تلبية مطالب ايران فان حقها محفوظ في استئناف انشطتها المتوقفة.

** تصريحات الاوروبيين يجب ان تترجم على ارض الواقع

واعتبر تصريحات المسؤولين الاوروبيين للعمل مع ايران بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي بانها كانت ايجابية لغاية الان "ولكن من المهم تحويل هذه التصريحات الى واقع عملي ولا يمكن ابداء الراي حول مدى فاعلية الاليات المتخذة لغاية تقديم حزمة المقترحات الاوروبية الى ايران".

واشار الى هواجس السعودية واميركا والكيان الصهيوني وتشديد ضغوطهم على اوروبا خلال هذه الفترة.

وتابع كمالوندي، اننا اذا كنا في الماضي قد خفضنا بعض انشطتنا فهو بسبب الاتفاق النووي ولكن ليس هنالك اي عائق يمنعنا من العودة الى الماضي.

**قادرون على رفع مستوى التخصيب الى 20 بالمائة في غضون يومين او ثلاثة

وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ان لنا الان 6 آلاف جهاز للطرد المركزي عاملة في نطنز، وفي منشاة فردو هنالك جناحان، حيث احتفظنا بمجموعة اجهزة الطرد المركزي في احد الجناحين من منطلق عدم ثقتنا بهم رغم اصرارهم على تفكيكها، وفي الجناح الاخر قمنا بتفكيك اجهزة الطرد المركزي ولكن بالامكان وضعها في اماكنها من خلال جدولة زمنية معينة.

واضاف، ان المضخات والمونيتورات و... جاهزة الان في فردو وهي في الحقيقة كسيارة جاهزة للتحرك ومفتاحها معد للتشغيل. التخصيب بنسبة 20 بالمائة يمكن انجازه سريعا والامر يتطلب يومين او ثلاثة فقط للبدء بعملية التخصيب بهذه النسبة.

** تلف اجهزة "IR1" هي نحو 10 بالمائة وليس 20 او 50 بالمائة

وصرح كمالوندي بان اجهزة الطرد المركزي "IR1" لها اشكالية ذاتية وهي انه حين التشغيل والاطفاء تصاب بالتلف بنسبة نحو 10 بالمائة وليس كما قيل للاسف مبالغة بانه 20 او حتى 50 بالمائة.

واضاف، نه حينما قمنا بتفكيك اجهزة الطرد المركزي هذه فمن الافضل ان نستخدم اجهزة طرد مركزي جديدة بدل القديمة.

** الاميركيون طلبوا من بعض الزبائن عدم شراء الماء الثقيل من ايران

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، لقد قمنا ببيع الفائض لدينا من الماء الثقيل ولنا في الوقت الحاضر زبائن جيدين، الا ان الاميركيين قد اقتربوا من بعض الزبائن واوصوهم بعدم الشراء من ايران ولكن مازال هنالك زبائن لا يكترثون لكلام الاميركيين.

واضاف، سواء كان الاتفاق النووي ام لم يكن فان سوق الماء الثقيل في العالم مهم بالنسبة لنا، ونحن نقوم بتوفير حاجتنا وبامكاننا بيع الفائض، وهو امر مدرج في جدول اعمالنا.

** مفاعل الماء الثقيل في خنداب (اراك)

وصرح بانه لم يتم ملء مخزن مفاعل اراك بالاسمنت حسب ما اثاره البعض بل ان قضبان الوقود للمخزن السابق للمفاعل قد ملئت بالاسمنت، ولو اردنا العودة للحالة السابقة فاننا بحاجة الى فترة عام واحد ولكن حتى لو لم يكن الاتفاق النووي ساريا فاننا نفضل احلال المفاعل الجديد الحاصل بعد اعادة هندسة القديم.

واوضح بانه وفقا للتوافقات الحاصلة مع الصينيين فقد تم الانتهاء من التصميم الابتدائي والتفصيلي للمفاعل وان العمل جار في الوقت الحاضر، وقال، ان العمل يجري بصورة جيدة ايضا في مجالات اخرى منها انتاج الادوية المشعة.

** التعاون مع روسيا في مجال انتاج وقود المحطات النووية

وصرح بان لنا الان 5 نماذج جديدة لاجهزة الطرد المركزي منها IR2 و IR4m حيث ان الفا من احد هذه النماذج يعادل 5 الاف جهاز من نوع IR1 .

وحول انتاج الوقود المحطات قال كمالوندي، اننا لم يكن لنا لغاية الان وقود المحطات النووية ونقوم بالتعاون مع روسيا في هذا المجال في الوقت الحاضر لنتمكن من انتاج هذا الوقود على المدى البعيد.

واشار المتحدث الى اضافة 400 طن من الكعكعة الصفراء الى احتياطيات البلاد واضاف، لقد اعطينا 11 طنا من اليورانيوم المخصب بما يعادل 70 طنا من الكعكعة الصفراء واستلمنا بدلا عن ذلك اكثر من 370 طنا من الكعكعة الصفراء.

واوضح باننا الان لسنا بحاجة الى وقود لمفاعل طهران البحثي حيث ان الوقود موفر له للاعوام الاربعة القادمة.