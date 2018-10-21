النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۷۵مشاهدات
‍ پ

الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران

وكان الدبلوماسيون الايرانيون قد حددوا في اجتماع الجمعة الماضي مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي اي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا مهلة للاوروبيين كي يبينوا كيف يمكنهم انقاذ الاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۳۸۴۳۰
تأريخ النشر: 28 May 2018

شبكة تابناك الاخبارية: قالت مصادر خبرية ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيناقشون في اجتماعهم الذي سيعقد يوم غد الاثنين في بروكسل السياسة التي سيعتمدها الاتحاد حيال ايران والاتفاق النووي.

وهذا هو الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي حيث عقد الاجتماع الاول في صوفيا بعد اللقاء الذي جمع ثلاثة من الوزراء مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي مع وزير الخارجية الايراني في بروكسل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التئام الجلسة الاولى للجنة المشتركة المنبقة عن الاتفاق النووي التي ضمت ثلاثة من الاعضاء الاوربيين ومساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ومساعد وزير الخارجية الايراني.

واعلنت الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الاوروبي عازم على الحفاظ على مصالح الشركات ورجال الاعمال ممن قد يتاثروا بسبب العقوبات الاميركية.

وكان الدبلوماسيون الايرانيون قد حددوا في اجتماع الجمعة الماضي مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي اي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا مهلة للاوروبيين كي يبينوا كيف يمكنهم انقاذ الاتفاق النووي. وتريد ايران التعويض عن خفض صادراتها للنفط بسبب الحظر الاميركي والحفاظ على التعاون المصرفي مع اوروبا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اختفاء خاشقجي: وزير الخزانة الأمريكي ينضم إلى مقاطعي مؤتمر “دافوس الصحراء” السعودي
الغارديان: “بن سلمان لم يكن أبداً إصلاحياً”
BBC عربي تكشف تفاصيل جديدة عن أحد المشتبه بهم في قضية اختفاء جمال خاشقجي
النائب العام في السعودية: التحقيقات أظهرت وفاة المواطن جمال خاشقجي خلال شجار
رضائي: ايران واميركا اليوم في مواجهة مصيرية
بريطانيا تقاطع منتدى الرياض وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي
بومبيو: سندرس طيفا واسعا من الردود المحتملة على السعودية إذا ثبت ضلوعها في اختفاء خاشقجي
الملك سلمان يتولى قضية خاشقجي بنفسه بعد تحذيرات من مخاطر ترك سلطات ولي العهد بلا ضوابط
آية الله خاتمي: علينا الحذر من عودة الاستكبار بعد ان طردناه بذلّة
130 اصابة على حدود غزة واسرائيل تقصف خان يونس والبريج
قمة منتدى 'آسيا-أوروبا' تؤكد دعمها للاتفاق النووي مع ايران