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النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف

واعتبر كورتس أن "سياسة الولايات المتحدة بالنسبة للأوروبيين لا يمكن التنبؤ بها" داعيا أوروبا إلى أن تظهر نهجا موحدا في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية.
رمز الخبر: ۳۸۴۲۷
تأريخ النشر: 28 May 2018

شبكة تابناك الاخبارية: انتقد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس السياسة الخارجية للولايات المتحدة واصفا خروجها من الاتفاق النووي مع إيران بأنه “خطأ مؤسف”.

وقال كورتس في حديث لصحيفة "فيلت ام سونتاغ" الألمانية إن الأوروبيين سيبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة طالما أن إيران تلتزم به.

واعتبر كورتس أن "سياسة الولايات المتحدة بالنسبة للأوروبيين لا يمكن التنبؤ بها" داعيا أوروبا إلى أن تظهر نهجا موحدا في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية.

من جهة ثانية طالب كورتس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس بانتهاج سياسة جديدة لحماية الحدود الأوروبية مشيرا الى ضرورة حصول الوكالة على تفويض سياسي واضح يسمح لموظفيها باتخاذ إجراءات فعالة ضد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين على الحدود الخارجية معربا عن رفضه مبدأ توزيع حصص اللاجئين في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى “لأن التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر غير واقعي”.

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