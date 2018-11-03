صندوق النقد الدولي: مستمرون في التعاون مع البنك المركزي الايراني

ويشار الى ان وزارة الخزانة الاميركية قد اعلنت حظرا على محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف في 15 ايار/ مايو الجاري عقب قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض حظر اميركي على ايران في غضون 90 الى 180 يوما.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد ان صندوق النقد الدولي انه مستمر في التعاون مع البنك المركزي الايراني ومحافظه ولي الله سيف رغم قرار الحظر الاميركي.

وقال صندوق النقد الدولي ان ايران احد اعضاء الصندوق والذي سيستمر في التعاون معها ومحافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف.

ويشار الى ان وزارة الخزانة الاميركية قد اعلنت حظرا على محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف في 15 ايار/ مايو الجاري عقب قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض حظر اميركي على ايران في غضون 90 الى 180 يوما.