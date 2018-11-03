مجموعة 4+1 تتعهد بالالتزام الكامل والمتواصل للاتفاق النووي

واعربت الدول الاعضاء في الاتفاق النووي عن اسفها لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واعادة الحظر الاميركي الذي تم تعليقه وفقا للاتفاق النووي.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد اعضاء مجموعة 4+1 خلال اجتماعهم بفيينا مع ايران اليوم الجمعة تعهدهم بالالتزام الكامل والمتواصل للاتفاق النووي ورفع الحظر المتعلق بالاتفاق النووي فيما اقترحت ايران عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة على مستوى وزراء الخارجية .

وعمل مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بحضور مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل غياب الطرف الاميركي لاول مرة على بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لإنقاذ الاتفاق بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات مع الالتفاف على العقوبات الأمريكية المرتقبة.

ورحبت الدول الاعضاء في الاتفاق النووي من جديد بالتزام ايران المتواصل بتعهداته النووية واشادت بالدور المهني والمحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعد وفق قرار مجلس الامن 2231 الجهة الوحيدة المسؤولة عن المراقبة والاشراف على صدقية ايران بتعهداتها النووية .

واعربت الدول الاعضاء في الاتفاق النووي عن اسفها لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واعادة الحظر الاميركي الذي تم تعليقه وفقا للاتفاق النووي.

وتعهدت الدول الاعضاء بالتزامها الكامل والمستمر بالاتفاق النووي بحسن نوايا وفي ظل مناخ بناء واعتبرت رفع الحظر المتعلق بالموضوع النووي بانه امر ضروري بهدف بناء علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع ايران .