رئيسي: لاينبغي ان تكون ايران اسيرة في الاتفاق النووي

وتابع: ان الشعب الايراني تغلب على المشاكل خلال مراحل عديدة واجتاز طريق التقدم والشموخ بفضل التوكل على الله تعالى وثروته البشرية.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد سادن الروضة الرضوية ابراهيم رئيسي، انه لاينبغي ان تكون ايران وطاقاتها الهائلة اسيرة في الاتفاق النووي بحيث اذا عبست اميركا وانسحبت تتوقف حركة البلاد.

وقال ابراهیم رئیسي، في تصريح ادلى به خلال مراسم تكريم وتقديم رئيس جامعة الامام الرضا عليه السلام الدولية، ان شعبنا شامخ وفعال للغاية ويمكنه القيام بانجازات كبيرة عبر استخدام طاقاته الهائلة ولاينبغي ان يكون اسيرا لبعض الاوهام.

واضاف، ان ايران الاسلامية تمتلك طاقات هائلة على صعيد الكوادر المختصة، ولاينبغي ان تكون البلاد وطاقاتها اسيرة في الاتفاق النووي وغيره بحيث اذا عبست اميركا واوروبا نشعر بالضيق.

وتابع: ان الشعب الايراني تغلب على المشاكل خلال مراحل عديدة واجتاز طريق التقدم والشموخ بفضل التوكل على الله تعالى وثروته البشرية.

واكد انه لاينبغي ايقاف حركة البلاد باعتماد بعض الاوهام فيما يستطيع شعبنا اتخاذ خطوات كبرى ويترك تأثيرات على مستقبل المنطقة ويكون نموذجا ساميا ويحقق الاهداف المرسومة في خطة آفاق التنمية.