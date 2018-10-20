المانيا: نبذل قصارى جهودنا للحفاظ على الاتفاق النووي

واقر وزير الخارجية الالماني بوجود خلافات في المواقف بين اوروبا واميركا، موضحا ان اميركا تعد المكان الاول للحوار والاتصال خارج الاتحاد الاوروبي وينبغي الاحتفاظ بالقدرة على الاختلاف في وجهات النظر.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس انه ليس في المانيا فقط بل في اوروبا ايضا عازمون على بذل قصارى الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي.

وقال ماس، في تصريح ادلى به في واشنطن عقب لقائه زعيمي الاغلبية الجمهورية كوين مك كارتي والاقلية الديمقراطية نانسي بلوسي في الكونغرس الاميركي، ان الاوروبيين سيعملون على ابقاء ايران في الاتفاق النووي من خلال خطواتهم الرامية للحفاظ عليه.

واعتبر ان الحفاظ على الاتفاق يصب في المصالح الامنية لاوروبا واسلوبا لمكافحة الانتشار النووي في غرب آسيا.

واقر وزير الخارجية الالماني بوجود خلافات في المواقف بين اوروبا واميركا، موضحا ان اميركا تعد المكان الاول للحوار والاتصال خارج الاتحاد الاوروبي وينبغي الاحتفاظ بالقدرة على الاختلاف في وجهات النظر.