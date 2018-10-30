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سفير ايران لدى لندن: ايران متحدة في مواجهة سياسات ترامب

وقال بعيدي نجاد ان اقرار التخصيب هو من اهم انجازات الاتفاق النووي واساس محاور ذلك الاتفاق وان التغيير الوحيد في سياسة ادارة اوباما هو القبول ببقاء التخصيب والتي كانت منطلقا لبدء التفاوض حول الاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۳۸۳۶۹
تأريخ النشر: 22 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد يوم الاثنين ردا على تصريحات وزير الخارجية الاميركية المعادية لايران ان ايران متحدة ومتلاحمه في مواجهة سياسات ترامب الجديدة .

وكتب بعيدي نجاد على صفحته في الانستغرم ان المحققين والباحثين في الشؤون الدولية اعتبروا تصريحات وزير الخارجية الاميركي مثيرة للاستغراب والسخرية ووصفوا السياسة المعلنة للادارة الاميركية ازاء ايران بانها مجرد اوهام وتحقيقها غير ممكن .

واضاف بعيدي نجاد ان ادارة ترامب بذلت مساعي كبيره خلال العام والنصف الماضية لعدم اظهار كنه كراهيتها للاتفاق النووي لانها كانت تعرف معارضة العالم الصريحة لذلك وحاول التغطية على ذلك بالتاكيد على ضرورة اصلاح بعض بنود الاتفاق النووي ولكنه اليوم وصل الى طريق مسدود ما دفعه الى كشف المستور والمطالبة بسياسة وقف التخصب بشكل كامل .

وقال بعيدي نجاد ان اقرار التخصيب هو من اهم انجازات الاتفاق النووي واساس محاور ذلك الاتفاق وان التغيير الوحيد في سياسة ادارة اوباما هو القبول ببقاء التخصيب والتي كانت منطلقا لبدء التفاوض حول الاتفاق النووي.

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