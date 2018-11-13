النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶۳مشاهدات
‍ پ

ايران تطلق جهودا دبلوماسیة لضمان مصالحها الكاملة عبر الاتفاق النووي

"رداً على الانتهاكات المستمرة للولایات المتحدة والانسحاب غیر القانوني من الاتفاق النووي سوف أقوم، بناء على ایعاز الرئیس روحانی، بجهود دبلوماسیة لدراسة ما إذا كان بقاؤنا فی خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) قد یضمن المصالح الكاملة لإیران.. النتیجة ستحدد ردنا".
رمز الخبر: ۳۸۳۰۵
تأريخ النشر: 09 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف ردا على اعلان الرئیس الاميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووی، أنه سیقوم بجهود دبلوماسیة للتاكد من ضمان مصالح ایران عبر الاتفاق النووي.

وأكد ظریف في تغریدة نشرها عبر حسابه بتویتر، "رداً على الانتهاكات المستمرة للولایات المتحدة والانسحاب غیر القانوني من الاتفاق النووي سوف أقوم، بناء على ایعاز الرئیس روحانی، بجهود دبلوماسیة لدراسة ما إذا كان بقاؤنا فی خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) قد یضمن المصالح الكاملة لإیران.. النتیجة ستحدد ردنا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اليمن.. إطلاق صاروخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة غربي حيران
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة اية تهديدات ضد ناقلاتنا النفطية
لاريجاني: سلوك ترامب خلق ظروفا مضطربة في الساحة الدولية
الوكالة الذرية تؤكد التزام ايران بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي
مسؤول اوروبي يؤكد وقوف الاتحاد الى جانب ايران
وفد برلماني سوري يصل الى طهران
قائد بالجيش الايراني: الجمهورية الاسلامية باتت لاعبا اساسيا في المنطقة
نفق ایراني يحرز مرتبة افضل مشروع عالمي للانفاق في الصين
جامعة المذاهب الاسلامية في طهران تعقد مذكرات تفاهم مع 30 بلدا
عرض المشتقات النفطية للبيع في بورصة الطاقة الايرانية
ظريف: كنا على معرفة بمخططات السعودية لاغتيال مسؤولين ايرانيين
ما بعد خطاب السيد نصرالله حتما ليس كما قبله
ايران تستعد للانضمام الى نادي مصدري البنزين
مخطط سعودي لاغتيال شخصيات ايرانية منهم اللواء سليماني
عشرة اجانب يعتنقون الاسلام في مرقد الامام الرضا (ع)
اليمن.. إطلاق صاروخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة غربي حيران
وفد برلماني سوري يصل الى طهران
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة اية تهديدات ضد ناقلاتنا النفطية
لاريجاني: سلوك ترامب خلق ظروفا مضطربة في الساحة الدولية
نفق ایراني يحرز مرتبة افضل مشروع عالمي للانفاق في الصين
مسؤول اوروبي يؤكد وقوف الاتحاد الى جانب ايران
قائد بالجيش الايراني: الجمهورية الاسلامية باتت لاعبا اساسيا في المنطقة
جامعة المذاهب الاسلامية في طهران تعقد مذكرات تفاهم مع 30 بلدا
عرض المشتقات النفطية للبيع في بورصة الطاقة الايرانية
ظريف: كنا على معرفة بمخططات السعودية لاغتيال مسؤولين ايرانيين
عشرة اجانب يعتنقون الاسلام في مرقد الامام الرضا (ع)
فصائل المقاومة الفلسطينية تتبنى استهداف حافلة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه
ايران تتوج ببطولة العالم لكمال الاجسام
قاسمي: انهاء الكارثة الانسانية في اليمن مسؤولية تاريخية يتحملها العالم
ايران تستعد للانضمام الى نادي مصدري البنزين