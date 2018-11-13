امام جمعة طهران: توقعات قائد الثورة حول الاتفاق النووي كانت صائبة

عرفنا منذ البداية أن هذا البناء (الاتفاق النووي) كان هشا ومدمرًا، وحاليا أصبحت النتيجة واضحة، مما يشير إلى أن توقعات المرشد الأعلى كانت صائبة.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي ان توقعات قائد الثورة الاسلامية حول الاتفاق النووي كانت صائبة لان اسس الاتفاق كانت ضعيفة منذ البداية.

وقال حجة الاسلام صديقي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس على هامش زيارته معرض طهران الدولي الحادي والثلاثين للكتاب، حول نقض الطرف الآخر لتعهداته في الاتفاق النووي، مضيفا: منذ الايام الاولى اعلنا وجهة نظرنا حول الاتفاق النووي.

واضاف: عرفنا منذ البداية أن هذا البناء (الاتفاق النووي) كان هشا ومدمرًا، وحاليا أصبحت النتيجة واضحة، مما يشير إلى أن توقعات المرشد الأعلى كانت صائبة.