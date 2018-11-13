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ايرباص: الشركة تحتاج وقتا لدراسة القرار الأميركي بشأن إيران

وقال رينيه أوليه مدير الاتصال لدى ايرباص ”نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات“.
رمز الخبر: ۳۸۳۰۰
تأريخ النشر: 09 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قالت شركة ايرباص يوم الثلاثاء إنها ستدرس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتحرك مضيفة أن هذا سيحتاج وقتا.

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 من ايرباص و80 من بوينغ و20 من ايه.تي.آر. وجميع الصفقات رهن بتراخيص أميركية نظرا للاستخدام الكثيف لمكونات أميركية في الطائرات التجارية.

وقال رينيه أوليه مدير الاتصال لدى ايرباص ”نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات“.

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