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اوباما: إیران ملتزمة بالاتفاق النووي وقرار ترامب خطأ فادح

ولفت ترامب أنه "بدون هذه الاتفاقية، يمكن أن تترك الولايات المتحدة في نهاية المطاف بخيار خاسر بين إيران المسلحة نوويًا أو حرب أخرى في الشرق الأوسط".
رمز الخبر: ۳۸۲۹۹
تأريخ النشر: 09 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: انتقد الرئيس الأمیركي السابق باراك أوباما اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا تلك الخطوة خطأ فادحا.

وقال أوباما في موقعه "فيسبوك" إن قرار ترامب بالانسحاب "مضلّل جدًا، لأن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق".

وأضاف "التناقضات الثابتة للاتفاقيات التي تشكل بلادنا طرفا فيها تخاطر بتقويض مصداقية أميركا، وتضعنا على خلاف مع القوى العالمية الكبرى".

ولفت ترامب أنه "بدون هذه الاتفاقية، يمكن أن تترك الولايات المتحدة في نهاية المطاف بخيار خاسر بين إيران المسلحة نوويًا أو حرب أخرى في الشرق الأوسط".

وتابع: "الاتفاق النووي لايزال نموذجًا لما يمكن أن تحققه الدبلوماسية، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية".

وأعلن ترامب مساء الاربعاء الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.

هذا وكانت إيران قد وقعت مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.

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