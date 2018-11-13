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9 مليارات دولار عجز الميزانية السعودية بالربع الأول للعام

ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 في 2017.
رمز الخبر: ۳۸۲۹۳
تأريخ النشر: 08 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: سجلت ميزانية السعودية، عجزا ماليا (الفرق بين الإيرادات والنفقات) بقيمة 34.3 مليار ريال (9.15 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، بلغت إيرادات المملكة في الربع الأول 2018، نحو 166.3 مليار ريال (44.3 مليار دولار)، مقابل مصروفات بـ200.6 مليار ريال (53.5 مليار دولار).

وتأثرت السعودية (أكبر منتج للنفط في أوبك)، باستمرار هبوط أسعار النفط الخام، مقارنة مع مستوياتها في 2014، نزولا من 120 دولارا للبرميل إلى حدود 75 دولارا حاليا.

ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 في 2017. وتتوقع الحكومة عجزا جديدا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام.

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