النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳۵مشاهدات
‍ پ

إيران تتوقع ابرام عقود نفطية بـ 40 ملياردولار قريبا

غازيا توقع مساعد شؤون الهندسة والتطوير، ارساء عقد تطوير حقل "فرزادB" الغازي الواقع في الخليج الفارسي، على شركة "ONGC " الهندية في الشهور الخمسة القادمة.
رمز الخبر: ۳۸۲۸۷
تأريخ النشر: 08 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: توقع غلام رضا منوجهري مساعد الشؤون الهندسة والتطوير بشركة النفط الوطنية الايرانية ابرام 7 عقود نفطية بقيمة 40 مليار دولار حتى 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح منوجهري على هامش المعرض الدولي للصناعة النفطية في طهران اليوم الاثنين، أن العقود السبعة ستوقع في اطار نموذج العقود الجديدة.

وأضاف أن شركة النفط الوطنية أبرمت في السنة الايرانية الماضية (انتهت 20 مارس/آذار2018) 3 عقود نفطية، ومن المؤمل رفع عددها الى 10 عقود حتى 20 سبتمبر/أيلول المقبل، لتطوير 15 حقلا نفطيا.

من جهة ثانية أكد منوجهري أن شركة النفط الوطنية تجري مفاوضات لابرام عقود تطوير10 حقول نفطية، حيث من المؤمل التوصل لنتائج هذه المفاوضات حتى 20 مارس/آذار 2019.

غازيا توقع مساعد شؤون الهندسة والتطوير، ارساء عقد تطوير حقل "فرزادB" الغازي الواقع في الخليج الفارسي، على شركة "ONGC " الهندية في الشهور الخمسة القادمة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اليمن.. إطلاق صاروخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة غربي حيران
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة اية تهديدات ضد ناقلاتنا النفطية
لاريجاني: سلوك ترامب خلق ظروفا مضطربة في الساحة الدولية
الوكالة الذرية تؤكد التزام ايران بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي
مسؤول اوروبي يؤكد وقوف الاتحاد الى جانب ايران
وفد برلماني سوري يصل الى طهران
قائد بالجيش الايراني: الجمهورية الاسلامية باتت لاعبا اساسيا في المنطقة
نفق ایراني يحرز مرتبة افضل مشروع عالمي للانفاق في الصين
جامعة المذاهب الاسلامية في طهران تعقد مذكرات تفاهم مع 30 بلدا
عرض المشتقات النفطية للبيع في بورصة الطاقة الايرانية
ظريف: كنا على معرفة بمخططات السعودية لاغتيال مسؤولين ايرانيين
ما بعد خطاب السيد نصرالله حتما ليس كما قبله
ايران تستعد للانضمام الى نادي مصدري البنزين
مخطط سعودي لاغتيال شخصيات ايرانية منهم اللواء سليماني
عشرة اجانب يعتنقون الاسلام في مرقد الامام الرضا (ع)
اليمن.. إطلاق صاروخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة غربي حيران
وفد برلماني سوري يصل الى طهران
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة اية تهديدات ضد ناقلاتنا النفطية
لاريجاني: سلوك ترامب خلق ظروفا مضطربة في الساحة الدولية
نفق ایراني يحرز مرتبة افضل مشروع عالمي للانفاق في الصين
مسؤول اوروبي يؤكد وقوف الاتحاد الى جانب ايران
قائد بالجيش الايراني: الجمهورية الاسلامية باتت لاعبا اساسيا في المنطقة
جامعة المذاهب الاسلامية في طهران تعقد مذكرات تفاهم مع 30 بلدا
عرض المشتقات النفطية للبيع في بورصة الطاقة الايرانية
ظريف: كنا على معرفة بمخططات السعودية لاغتيال مسؤولين ايرانيين
عشرة اجانب يعتنقون الاسلام في مرقد الامام الرضا (ع)
فصائل المقاومة الفلسطينية تتبنى استهداف حافلة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه
ايران تتوج ببطولة العالم لكمال الاجسام
قاسمي: انهاء الكارثة الانسانية في اليمن مسؤولية تاريخية يتحملها العالم
ايران تستعد للانضمام الى نادي مصدري البنزين