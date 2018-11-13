إيران تتوقع ابرام عقود نفطية بـ 40 ملياردولار قريبا

غازيا توقع مساعد شؤون الهندسة والتطوير، ارساء عقد تطوير حقل "فرزادB" الغازي الواقع في الخليج الفارسي، على شركة "ONGC " الهندية في الشهور الخمسة القادمة.

شبکة تابناک الاخبارية: توقع غلام رضا منوجهري مساعد الشؤون الهندسة والتطوير بشركة النفط الوطنية الايرانية ابرام 7 عقود نفطية بقيمة 40 مليار دولار حتى 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح منوجهري على هامش المعرض الدولي للصناعة النفطية في طهران اليوم الاثنين، أن العقود السبعة ستوقع في اطار نموذج العقود الجديدة.

وأضاف أن شركة النفط الوطنية أبرمت في السنة الايرانية الماضية (انتهت 20 مارس/آذار2018) 3 عقود نفطية، ومن المؤمل رفع عددها الى 10 عقود حتى 20 سبتمبر/أيلول المقبل، لتطوير 15 حقلا نفطيا.

من جهة ثانية أكد منوجهري أن شركة النفط الوطنية تجري مفاوضات لابرام عقود تطوير10 حقول نفطية، حيث من المؤمل التوصل لنتائج هذه المفاوضات حتى 20 مارس/آذار 2019.

غازيا توقع مساعد شؤون الهندسة والتطوير، ارساء عقد تطوير حقل "فرزادB" الغازي الواقع في الخليج الفارسي، على شركة "ONGC " الهندية في الشهور الخمسة القادمة.