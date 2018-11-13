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لاريجاني: شعوب المنطقة ترد في الانتخابات على ضغوط اميركا السياسية والعسكرية

وتوجه لاريجاني، بالتهنئة للبرلمان اللبناني ودولة الرئيس نبيه بري لنجاح الشعب اللبناني العزيز في الانتخابات البرلمانية، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.
رمز الخبر: ۳۸۲۸۵
تأريخ النشر: 08 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان والبلدية في تونس والبرلمانية المرتقبة في العراق، ردا من الشعوب على ضغوط اميركا السياسية والعسكرية في المنطقة.

وفي كلمته في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء هنأ لاريجاني بفوز حزب الله في الانتخابات البرلمانية اللبنانية الاخيرة وقال، انه على السيد ترامب ان يدرك بان الضغوط العسكرية والسياسية ضد شعوب المنطقة تواجه بصوت صادح من هذه الشعوب المظلومة التي تقارع غطرسة الاستكبار.

واضاف، هنالك اليوم تياران في المنطقة؛ تيار الرجعية المعتمد على الدكتاتوريين والعملاء لاميركا والتيار الطامح للديمقراطية والذي سمعنا نداءه في الانتخابات البرلمانية في لبنان والانتخابات البلدية في تونس وسنسمعه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق ان شاء الله تعالى.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: السيد ترامب! لاحظ نتيجة التدخلات الاميركية والصهيونية المشينة في دعم الارهابيين على مدى الاعوام الماضية في اصوات الشعب اللبناني الابي ولا يساورنك الشك بان عدم الالتزام في القضية النووية سيعود بنتيجة مماثلة وان الشعب الايراني العظيم بقيادة سماحة آية الله الخامنئي الحكيمة سيواصل المضي بثبات في طريق ونهج الثورة الاسلامية الذي تجلى في سيرة الامام الخميني (رض).

وتوجه لاريجاني، بالتهنئة للبرلمان اللبناني ودولة الرئيس نبيه بري لنجاح الشعب اللبناني العزيز في الانتخابات البرلمانية، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

كما هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بفوز تيار المقاومة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

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