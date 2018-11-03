عشقي يدافع عن إسرائيل: “لم تعتدِ علينا”

واستدرك قائلا إن السعودية ستدخل مع إسرائيل في حرب مشتركة ضد إيران وحزب الله في حالة وحيدة، وهي مبادرة الأخيرة بقصف مدن سعودية.

شبکة تابناک الاخبارية: دافع رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات في الرياض، لواء الاستخبارات المتقاعد أنور عشقي، عن إسرائيل مجددا.

وخلال مشاركته في برنامج “نقطة حوار” على فضائية “بي بي سي”، قال عشقي إن “الفلسطينيين ليسوا سعوديين”، مضيفا أن المنطق هو دفاع المملكة عن نفسها أولا، قبل أن تحمي غيرها من الدول.

وأورد عشقي مثالا على كلامه، قائلا إنه “لو حرق بيتك، وبيت جارك، فمن الطبيعي أن تسارع أولا إلى إطفاء بيتك”.

وبرغم ذلك، أكد عشقي أن السعودية لن تدخل ضمن حلف عسكري أمريكي إسرائيلي ضد إيران؛ بسبب وجود إسرائيل فيه.

واستدرك قائلا إن السعودية ستدخل مع إسرائيل في حرب مشتركة ضد إيران وحزب الله في حالة وحيدة، وهي مبادرة الأخيرة بقصف مدن سعودية.

ودافع عشقي عن إسرائيل بشدة، قائلا إنها “عدو مظنون، لم تعتد في تاريخنا ولا لمرة واحدة على المملكة”.

يشار إلى أن أنور عشقي يعد من أبرز الشخصيات السعودية الداعية إلى التطبيع العلني مع إسرائيل، وزار الأخيرة في عدة مناسبات سابقة.