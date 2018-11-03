مسؤول ايراني: منفذ خسروي مع العراق سيفتتح قبل مراسم الاربعينية

ولفت الى انه وفق الاجراءات والاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين العراقيين تقرر فتح منفذ خسروي الحدودي لزوار الاربعينية قبل شهر من مراسم بدء الزيارة كحد أدنى لتنقل الزوار بسهولة.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن المدير العام لدائرة الشؤون الحدودية في وزارة الداخلية الايرانية شهريار حيدري عن اتفاق مع المسؤولين العراقيين يقضي بفتح منفذ خسروي الحدودي قبل نحو شهر واحد من بدء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واكد حيدري، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، على ضرورة تقديم افضل الخدمات لزوار الاربعينية، موضحا ان منفذ خسروي قد اغلق العام الماضي قبل بدء مراسم الزيارة الاربعينية بسبب عدم موافقة الجانب العراقي على فتح منفذه الحدودي لاسباب أمنية.

ولفت الى انه وفق الاجراءات والاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين العراقيين تقرر فتح منفذ خسروي الحدودي لزوار الاربعينية قبل شهر من مراسم بدء الزيارة كحد أدنى لتنقل الزوار بسهولة.

واشار الى المشاكل السابقة في منفذ مهران الحدودي خلال الاعوام الماضية، موضحا ان بعض الاشخاص كانوا يدخلون الاراضي العراقية دون الحصول على تأشيرات دخول الا ان أحدا لن يستطيع اجتياز المنافذ الحدودية دون تأشيرات دخول خلال العام الماضي.