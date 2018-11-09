إيران تبرم مع كردستان العراق مذكرة تعاون اقتصادي

وأضاف الوزير الايراني حول إجتماعه برئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بأنّ الإجتماع كان بناءً ومجدياً متوقعا بأن تشهد العلاقات الاقتصادية مستقبلا مشرقا بين الجانبين.

شبکة تابناک الاخبارية: وقعت ايران وكردستان العراق، مذكرة تفاهم اقتصادية اليوم الخميس، في أول ايام ملتقى الفرص الاقتصادية في أربيل.

وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري الذي حضر مراسم التوقيع، أن هذه المذكرة تتيح فرصا مناسبة للجانبين لتنمية التعاون الثنائي وأضاف أنّ هناك قرارا لتأسيس لجنة مشتركة لمتابعة الإتفاقيات وستكون الجهات المتابعة لهذه الإتفاقيات هي الحكومة العراقية وسفارة ايران لدى بغداد وسفارة العراق في طهران.

وأضاف الوزير الايراني حول إجتماعه برئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بأنّ الإجتماع كان بناءً ومجدياً متوقعا بأن تشهد العلاقات الاقتصادية مستقبلا مشرقا بين الجانبين.