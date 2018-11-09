الامم المتحدة: الاتفاق النووي نصر دبلوماسي هام ونحث اميركا على عدم الإنسحاب منه

ويعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب منتقداً قوياً للاتفاق الذي وافقت فيه إيران على خفض مبرنامجها النووي مقابل رفع الحظر المفروض عليها، وقال إنه سيتخذ قرارا بشأن الانسحاب منه من عدمه في 12 مايو/أيار أو قبله.

شبکة تابناک الاخبارية: حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع ايران.

وقال غوتيريش لبي بي سي إن "هناك خطراً حقيقياً بنشوب حرب في حال لم يتم التقيد بالاتفاق المبرم في عام 2015".

وأردف غوتيريش خلال المقابلة أن "إتفاق إيران كان نصراً دبلوماسياً هاماُ ويجب الحفاظ عليه".

وتابع بالقول إنه " يجب ألا نلغيه إلا إذا كان لدينا بديل جيد"، مضيفاً "إننا نمر بأوقات خطيرة".

ويعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب منتقداً قوياً للاتفاق الذي وافقت فيه إيران على خفض مبرنامجها النووي مقابل رفع الحظر المفروض عليها، وقال إنه سيتخذ قرارا بشأن الانسحاب منه من عدمه في 12 مايو/أيار أو قبله.