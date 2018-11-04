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كبير موظفي البيت الأبيض ينعت ترامب بـ”الأحمق”

في المقابل، قال ثلاثة متحدثين باسم البيت الأبيض، إنهم لا يصدقون وصف كيلي للرئيس الأمريكي بـ”الأحمق”، مؤكدين أنهم لم يسمعوا بذلك من قبل.
رمز الخبر: ۳۸۲۰۹
تأريخ النشر: 01 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: كشف تقرير لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، الاثنين، أن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، نعت الرئيس دونالد ترامب بـ”الأحمق”.

وأفاد تقرير الشبكة بأن كيلي دائما ما يقلل من ذكاء ترامب، ويعتبر نفسه أنه “ينقذ الولايات المتحدة الأمريكية من الكارثة”.

واستند تقرير الشبكة إلى شهادات أدلى بها ثمانية من الموظفين السابقين والحاليين في البيت الأبيض.

وتعتقد مصادر “إن بي سي” أن كبير موظفي البيت الأبيض سيرحل عن منصبه بحلول شهر تموز/ يوليو المقبل، وأن “كيلي وترامب تعبا من بعضهما”، على حد تعبير الشبكة.

وحسب المصدر ذاته، فإن “كيلي يصور نفسه لمساعدي إدارة ترامب على أنه الحصن الوحيد ضد الكارثة”، كما أنه وصف ترامب في مناسبات عدة بـ”الأحمق”.

في المقابل، قال ثلاثة متحدثين باسم البيت الأبيض، إنهم لا يصدقون وصف كيلي للرئيس الأمريكي بـ”الأحمق”، مؤكدين أنهم لم يسمعوا بذلك من قبل.

وفي السياق، كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن جون كيلي يعتزم نفي أنه وصف الرئيس بـ”الأحمق”، وكل ما ورد في تقرير شبكة “إن بي سي”.

وليست هذه التقارير الإعلامية الأولى التي تتحدث عن سوء العلاقة بين ترامب وكبير موظفي البيت الأبيض، إذ كشفت تقارير سابقة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن نية كيلي تقديم استقالته.

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