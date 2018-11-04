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بروجردي مشروع اميركا وحلفائها وادواتها في المنطقة هزم في سوريا

من جهته أكد بروجردي أن العدوان الثلاثي على سورية سافر ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية ويؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها.
رمز الخبر: ۳۸۲۰۸
تأريخ النشر: 01 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أن مشروع الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها في المنطقة هزم في سورية وأن فشل العدوان الأخير يؤكد صلابة ومنعة محور المقاومة ومحاربة الإرهاب.

وشدد بروجردی خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق اليوم الاثنين على أن ایران حكومة وشعبا ستبقى كما كانت دائما مساندة لسورية وستواصل مساعيها الهادفة إلى إنجاز حل سياسي يقرره السوريون ويحفظ وحدة وسيادة سورية.

ويضم الوفد الإيراني ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى هم قاسم جاسمي وكارن خانلري وسيامك مرصدق وأمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى فضل الله باغستان.

بدوره أشار الرئيس الأسد إلى أن المنطقة عموما تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية وأن ما نشهده من تصعيد للعدوان على سورية وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر بعد الفشل الذريع الذي مني به عملاؤها وأدواتها لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله والتمسك بسيادتهم وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم.

ولفت الرئيس الأسد إلى أهمية العلاقات البرلمانية في تبادل التجارب بين الدول على المستوى الشعبي وليس فقط على المستوى السياسي.

وفي الإطار ذاته التقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين اليوم بروجردي والوفد المرافق وبحثوا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات إلى جانب التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة العدوان الثلاثي الامريكي البريطاني الفرنسي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية.

من جهته أكد بروجردي أن العدوان الثلاثي على سورية سافر ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية ويؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها.

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