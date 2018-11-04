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بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة الحفاظ على خطة العمل المشتركة حول "النووي الإيراني"

"جرت مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلالها الرئيسان أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها، كما جرى بحث عدد من القضايا الملحة الأخرى".
رمز الخبر: ۳۸۲۰۱
تأريخ النشر: 01 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني وتنفيذها.

وبحسب المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلالها الرئيسان أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها، كما جرى بحث عدد من القضايا الملحة الأخرى".

وأوضح البيان أن ماكرون أبلغ بوتين بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة مع التركيز على المباحثات حول النووي الإيراني.

المصدر : سبوتنيك

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