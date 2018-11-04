النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۵۱مشاهدات
‍ پ

افتتاح الاعدادية الثانية للطاقة الذرية في ايران

وفيما يتعلق بمشروع بناء مستشفى نووية، قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية، ان هذا المشروع يتقدم بشكل جيد ويمر بمراحله النهائية.
رمز الخبر: ۳۸۱۹۸
تأريخ النشر: 01 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: رعى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اليوم الاثنين، مراسم افتتاح الاعدادية الايرانية الثانية للطاقة الذرية في مدينة مشهد المقدسة.

وعلى هامش مراسم افتتاح اعدادية الطاقة الذرية قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي للصحفيين ان على دونالد ترامب والادارة الامريكية ان يتحليا بالعقل، وان لايورطا نفسهما والاخرين في موضوع المواجهة مع ايران.

واضاف صالحي ان ايران تتبوأ مكانة على صعيد الطاقة النووية، تؤهلها العودة الى مكانتها السابقة وأفضل كثيرا، فيما اذا لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعت للشعب بعد التوقيع على الاتفاق النووي.

وقال ان القوى الخارجية تأخذ تصريحاتنا على محمل الجد ، وعندما اقول اننا على جهوزية تامة لاعادة ايران الى مكانة أفضل بكثير من السابق على الصعيد النووي، فانا اتحدث استنادا للحقائق الموجودة.

وفيما يخص مشروع محركات الدفع النووي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ان هذا المشروع في تقدم جيد، وقمنا باعداد خارطة طريق له وبالتأكيد ينبغي القول ان هذا البرنامج طويل الأمد.

وصرح ان ست دول في العالم تمتلك حاليا محركات الدفع النووي. خمس دول منها عضوة في مجلس الأمن، والبلد الوحيد الذي يمتلك محركات الدفع النووي، خارج مجلس الأمن هو الهند، والتي حصلت على هذه التقنية بعد سنوات من الجهد وبمساعدة روسيا .

وفيما يتعلق بمشروع بناء مستشفى نووية، قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية، ان هذا المشروع يتقدم بشكل جيد ويمر بمراحله النهائية.

واشار صالحي الى اكمال مرحلة التصميم وهي المرحلة المهمة لهذا المشروع .

وأوضح بان العلاج بالنووي ظاهرة جديدة في معالجة الامراض المزمنة مثل السرطان، وقال ان حجم استثمار الاجهزة والمعدات في هذا المشروع يبلغ نحو 200 مليون يورو، وان عمليات تنفيذ المشروع على الارض ستبدأ قريبا نظرا لانهاء التصميم والخرائط التنفيذية .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ايران وروسيا تبحثان توطيد العلاقات
أنباء أولية عن إعفاء تركيا من الحظر الأمیركي على إيران
مؤسسة لـ"بيل غيتس" تقطع علاقاتها بجمعية لبن سلمان
ماذا يقول المسؤولون العرب سرا عن ابن سلمان وقضية خاشقجي؟
مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في كابول
ضابط إسرائيلي: فشلنا في إعادة جنودنا من غزة
نيويوركر: السعودية دخلت مرحلة خطيرة
الإندبندنت: حكم الأمير أحمد يقترب وابن سلمان لن يكون حاضراً
لأول مرة.. لماذا لم يدع إمام المسجد الحرام لولي العهد؟
مسيرات یوم مقارعة الاستكبار تشكل صفعة قوية لترامب واذنابه
وزير الدفاع الايراني: تصنيع مقاتلة محلية مثال لتحطيم قيود الحظر الاميركي
ملامح جريمة جديدة في نيويورك.. السعودية: لم نأمر بعودة الشقيقتين المنتحرتين للبلاد
تدشين خط الانتاج الوفير لمقاتلة "كوثر" الايرانية
العراق.. اعتقال قيادات بـ"داعش" في كركوك
بعد قتل خاشقجي.. هارفارد تلغي دعوة تركي الفيصل و”جورج تاون” تنهي خدماته فيها
الجيش النيجري يستعين بتصريحات ترامب لإطلاق الرصاص على متظاهرين
الاستخبارات العراقية تعتقل مفرزه امنية لـ"داعش"
ترکیا ومجموعة D8 ستلغي الدولار الاميركي من عمليات التبادل التجاري
وزير الخارجية اليمني يرحب بتصريح غوتيريس ويطالب بوقف العدوان
بعد قتل خاشقجي.. هارفارد تلغي دعوة تركي الفيصل و”جورج تاون” تنهي خدماته فيها
الحرس الثوري: 4 نوفمبر رمز لانتصار الشعب الايراني في مواجهة امیركا
تايوان تأمل باعفاءها من الحظر الاميركي على النفط الايراني
مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في كابول
العراق.. اعتقال قيادات بـ"داعش" في كركوك
نيويوركر: السعودية دخلت مرحلة خطيرة
ملامح جريمة جديدة في نيويورك.. السعودية: لم نأمر بعودة الشقيقتين المنتحرتين للبلاد
ايران وروسيا تبحثان توطيد العلاقات
أنباء أولية عن إعفاء تركيا من الحظر الأمیركي على إيران
لأول مرة.. لماذا لم يدع إمام المسجد الحرام لولي العهد؟
مسيرات یوم مقارعة الاستكبار تشكل صفعة قوية لترامب واذنابه