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بروجردي يبحث مع الاسد التطورات الدولية والاقليمية ذات الصلة بسوريا

وكان بروجردي قد وصل مساء الاحد الى دمشق على رأس وفد برلماني يضم النائب عن اهالي كرمانشاه /غرب ايران/ قاسم جاسمي، والنائب عن الطائفة الارمنية كارن خانلريان، والنائب عن الطائفة اليهودية سيامك مره صدق.
رمز الخبر: ۳۸۱۹۲
تأريخ النشر: 30 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تباحث رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي مع الرئيس السوري اليوم الاثنين احدث التطورات الدولية والاقليمية ذات الصلة بالساحة السورية.

وسيلتقي بروجردي، خلال الزيارة اليوم الاثنين، كبار المسؤولين السوريين للتباحث حول احدث المستجدات الاقليمية والدولية المرتبطة بسوريا.

وكان بروجردي قد وصل مساء الاحد الى دمشق على رأس وفد برلماني يضم النائب عن اهالي كرمانشاه /غرب ايران/ قاسم جاسمي، والنائب عن الطائفة الارمنية كارن خانلريان، والنائب عن الطائفة اليهودية سيامك مره صدق.

واستقبل الوفد الايراني في المطار رئيس لجنة العلاقات السورية - الايرانية في مجلس الشعب السوري نشأت الاطرش.

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