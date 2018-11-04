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تساؤلات نيابية حول وجود مركز سيطرة للانتخابات العراقية في الامارات

واكد الزريجاوي، ان "اي خروقات من الممكن ان تؤثر على النتائج النهائية ستكون عواقبها وخيمة ،لاننا على اعتاب مرحلة جديدة ويجب احترام ارادة الناخب ونزاهة الانتخابات".
رمز الخبر: ۳۸۱۸۸
تأريخ النشر: 30 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: دعا نائب عن التحالف الوطني العراقي، الاحد، مفوضية الانتخابات في هذا البلد الى بيان حقيقة وجود مركز سيطرة للانتخابات في دولة الامارات، محملا المفوضية المسؤولية الكاملة في الاجابة عن الاستفسارات والنقاط المبهمة والثغرات المتوقعة بعمل الانتخابات.

وقال عبد الحسين الزريجاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مخاوف مازالت قائمة لدينا ولدى الناخب العراقي من حصول التزوير بالانتخابات القادمة"، مبينا ان "الحديث عن وجود مركز سيطرة في دولة الامارات، لانعلم ماذا يعني هذا الامر وهل ان المفوضية تعلم بهذا الامر ام لا تعلم".

واضاف الزريجاوي، أن "مفوضية الانتخابات تتحمل المسؤولية الكاملة في الاجابة عن الاستفسارات والنقاط المبهمة والثغرات المتوقعة بعمل الانتخابات"، لافتا الى ان "العملية الانتخابية يجب ان تكون بشكل شفاف مع تكثيف الرقابة سواء كانت محلية او دولية".

واشار الى ان "اي ثغرة متوقعة ينبغي من الان معالجتها خاصة انه مازال هناك اسبوعين من الزمن لوقت الانتخابات، بالتالي فهناك الفسحة الكافية لوضع كل خطوة تحت المجهر لضمان وصول صوت الناخب العراقي الى من يختاره بشكل دقيق".

وشدد على ان "هناك خشية لدى الناخب العراقي من تزوير صوته بالتالي فعلى المفوضية ازالة تلك المخاوف والعمل للوصول الى الحد الادنى المعقول من الخروقات بما لايؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات لانه لا توجد انتخابات بدون خروقات 100% بكل دول العالم".

واكد الزريجاوي، ان "اي خروقات من الممكن ان تؤثر على النتائج النهائية ستكون عواقبها وخيمة ،لاننا على اعتاب مرحلة جديدة ويجب احترام ارادة الناخب ونزاهة الانتخابات".

وكان المتحدث الرسمي باسم حركة الوفاق اشار الى ان هناك تساؤلات جدية تثار عن اسباب عدم شراء اجهزة العد والفرز من بلد التصنيع حيث التقنية العالية واجراءات السلامة الآمنة بدلا من وكيل الشركة الكورية في حكومة دبي، وعن السبب في استبعاد اليات المناقصة القانونية في عملية شرائها، ولماذا يتم نقل عملية التصويت الى القمر الصناعي الثريا دون غيره؟

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