النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲۰مشاهدات
‍ پ

مسؤول أمني: تفكيك 12 عصابة لتهريب الاسلحة في كردستان إيران

واشار مدير عام الامن في محافظة كردستان الى تفكيك 12 عصابة لتهريب الاسلحة وضبط 3 شحنات من الذهب المهرب و 3 شحنات من العملة الصعبة المهربة.
رمز الخبر: ۳۸۱۸۶
تأريخ النشر: 30 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن مدير عام الامن في محافظة كردستان غرب ايران عن تفكيك 12 عصابة لتهريب الاسلحة في المحافظة.

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الاحد اكد استعداد الاجهزة الامنية في محافظة كردستان للتصدي لاي اجراء من جانب الزمر الارهابية.

واشار الى تحركات الزمر الارهابية المناهضة للثورة الى الجوار من الحدود وبعض ممارساتها دخل المحافظة وقال، انه وفي ظل مواكبة اهالي محافظة كردستان الشرفاء واقتدار الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية فقد فشلت كالسابق دوما محاولات هذه الزمر الرامية لاستغلال بعض الاحداث مثل الانتخابات والاستفتاء للانفصال في اقليم كردستان العراق واحداث الشغب التي مرت على البلاد قبل عدة اشهر.

وصرح قائلا، ان الزمر الكردية المناهضة للثورة سعت عبر تعبئة كل طاقاتها مثل الاجواء والقنوات الافتراضية لعرض صورة مشوهة عن الجمهورية الاسلامية وبث الياس لدى المواطنين الا انه تم احباط هذه الممارسات في ظل عملية التوعية من جانب الاجهزة الامنية واقتدارها ومواكبة المواطنين وتم ارساء الامن التام على مستوى محافظة كردستان بفضل الباري تعالى.

واعتبر التغلغل في العمق الاستراتيجي للجماعات التكفيرية من ضمن استراتيجيات جهاز الامن في البلاد و"لحسن الحظ فقد تمكنا في هذا السياق من اجهاض الكثير من المؤامرات".

واوضح قائلا، رغم غطاءنا الامني الواسع في المنطقة فان الاجهزة الامنية للعدو تسعى لاستقطاب افراد وتنفيذ اعمال تخريب حيث تمكنا من اعتقال العديد من الافراد خلال عمليات نفذت العام الماضي.

واشار مدير عام الامن في محافظة كردستان الى تفكيك 12 عصابة لتهريب الاسلحة وضبط 3 شحنات من الذهب المهرب و 3 شحنات من العملة الصعبة المهربة.

كما لفت الى وجود فرق تبشيرية مسيحية ناشطة في مختلف نقاط المحافظة.

ونوه كذلك الى استغلال بطاقات تجارية للقاطنين في حدود كردستان ايران من قبل مفسدين اقتصاديين بملايين الدولارات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ايران وروسيا تبحثان توطيد العلاقات
أنباء أولية عن إعفاء تركيا من الحظر الأمیركي على إيران
مؤسسة لـ"بيل غيتس" تقطع علاقاتها بجمعية لبن سلمان
ماذا يقول المسؤولون العرب سرا عن ابن سلمان وقضية خاشقجي؟
مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في كابول
ضابط إسرائيلي: فشلنا في إعادة جنودنا من غزة
نيويوركر: السعودية دخلت مرحلة خطيرة
الإندبندنت: حكم الأمير أحمد يقترب وابن سلمان لن يكون حاضراً
لأول مرة.. لماذا لم يدع إمام المسجد الحرام لولي العهد؟
مسيرات یوم مقارعة الاستكبار تشكل صفعة قوية لترامب واذنابه
وزير الدفاع الايراني: تصنيع مقاتلة محلية مثال لتحطيم قيود الحظر الاميركي
ملامح جريمة جديدة في نيويورك.. السعودية: لم نأمر بعودة الشقيقتين المنتحرتين للبلاد
تدشين خط الانتاج الوفير لمقاتلة "كوثر" الايرانية
العراق.. اعتقال قيادات بـ"داعش" في كركوك
بعد قتل خاشقجي.. هارفارد تلغي دعوة تركي الفيصل و”جورج تاون” تنهي خدماته فيها
الجيش النيجري يستعين بتصريحات ترامب لإطلاق الرصاص على متظاهرين
الاستخبارات العراقية تعتقل مفرزه امنية لـ"داعش"
ترکیا ومجموعة D8 ستلغي الدولار الاميركي من عمليات التبادل التجاري
وزير الخارجية اليمني يرحب بتصريح غوتيريس ويطالب بوقف العدوان
بعد قتل خاشقجي.. هارفارد تلغي دعوة تركي الفيصل و”جورج تاون” تنهي خدماته فيها
الحرس الثوري: 4 نوفمبر رمز لانتصار الشعب الايراني في مواجهة امیركا
تايوان تأمل باعفاءها من الحظر الاميركي على النفط الايراني
مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في كابول
العراق.. اعتقال قيادات بـ"داعش" في كركوك
نيويوركر: السعودية دخلت مرحلة خطيرة
ملامح جريمة جديدة في نيويورك.. السعودية: لم نأمر بعودة الشقيقتين المنتحرتين للبلاد
ايران وروسيا تبحثان توطيد العلاقات
أنباء أولية عن إعفاء تركيا من الحظر الأمیركي على إيران
لأول مرة.. لماذا لم يدع إمام المسجد الحرام لولي العهد؟
مسيرات یوم مقارعة الاستكبار تشكل صفعة قوية لترامب واذنابه