النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۲۳مشاهدات
‍ پ

وزير الدفاع الايراني: قواتنا المسلحة لا تخشى من اي عدو

وقال العميد حاتمي، اننا وبعزيمة راسخة وارادة صلبة نفخر بتوفير الحاجات الدفاعية لقواتنا المسلحة المقتدرة والابية ونضعها تحت تصرفها.
رمز الخبر: ۳۸۱۸۲
تأريخ النشر: 30 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي بانه مهما صرخ الاعداء فان شعبنا الابي يقف بشجاعة واقتدار، ولن يخشى من اي عدو.

وفي مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من الضباط الايرانيين، اليوم الاحد، اكد وزير الدفاع بان قواتنا المسلحة لا تخشى اي عدو وقال، انه مهما صرخ الاعداء فان شعبنا الابي واقف بشجاعة واقتدار ولله الحمد ان اعداءنا لم يحققوا ايا من مآربهم.

واعتبر وزير الدفاع بان القوات المسلحة تمتلك قدرات الدفاع الاستراتيجي واضاف، لقد تمكنا في ظل الاعتماد على هؤلاء الشباب المتخصصين والملتزمين والمتدينين من تحقيق قدرة الردع وان ندافع عن المصالح والامن القومي لبلادنا اينما تتعرض للخطر.

واكد بان قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن امن المنطقة واضاف، ان امن المنطقة مرتبط ببعضه بعضا لذا ينبغي ان تحظى كل دولة فيها بالامن لينعم الجميع بالامن والاستقرار.

وقال العميد حاتمي، اننا وبعزيمة راسخة وارادة صلبة نفخر بتوفير الحاجات الدفاعية لقواتنا المسلحة المقتدرة والابية ونضعها تحت تصرفها.

واشار الى تسمية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) بعام دعم السلع الوطنية الايرانية من قبل قائد الثورة الاسلامية وقال، ان وزارة الدفاع باعتبارها احد المنتجين الكبار ستبذل جهودا كبيرة لتصنيع منتوجات وطنية ايرانية بالكامل ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة لتقوم بتوفير الامن في اعلى مستوى للبلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ايران وروسيا تبحثان توطيد العلاقات
أنباء أولية عن إعفاء تركيا من الحظر الأمیركي على إيران
مؤسسة لـ"بيل غيتس" تقطع علاقاتها بجمعية لبن سلمان
ماذا يقول المسؤولون العرب سرا عن ابن سلمان وقضية خاشقجي؟
مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في كابول
ضابط إسرائيلي: فشلنا في إعادة جنودنا من غزة
نيويوركر: السعودية دخلت مرحلة خطيرة
الإندبندنت: حكم الأمير أحمد يقترب وابن سلمان لن يكون حاضراً
لأول مرة.. لماذا لم يدع إمام المسجد الحرام لولي العهد؟
مسيرات یوم مقارعة الاستكبار تشكل صفعة قوية لترامب واذنابه
وزير الدفاع الايراني: تصنيع مقاتلة محلية مثال لتحطيم قيود الحظر الاميركي
ملامح جريمة جديدة في نيويورك.. السعودية: لم نأمر بعودة الشقيقتين المنتحرتين للبلاد
تدشين خط الانتاج الوفير لمقاتلة "كوثر" الايرانية
العراق.. اعتقال قيادات بـ"داعش" في كركوك
بعد قتل خاشقجي.. هارفارد تلغي دعوة تركي الفيصل و”جورج تاون” تنهي خدماته فيها
الجيش النيجري يستعين بتصريحات ترامب لإطلاق الرصاص على متظاهرين
الاستخبارات العراقية تعتقل مفرزه امنية لـ"داعش"
ترکیا ومجموعة D8 ستلغي الدولار الاميركي من عمليات التبادل التجاري
وزير الخارجية اليمني يرحب بتصريح غوتيريس ويطالب بوقف العدوان
بعد قتل خاشقجي.. هارفارد تلغي دعوة تركي الفيصل و”جورج تاون” تنهي خدماته فيها
الحرس الثوري: 4 نوفمبر رمز لانتصار الشعب الايراني في مواجهة امیركا
تايوان تأمل باعفاءها من الحظر الاميركي على النفط الايراني
مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في كابول
العراق.. اعتقال قيادات بـ"داعش" في كركوك
نيويوركر: السعودية دخلت مرحلة خطيرة
ملامح جريمة جديدة في نيويورك.. السعودية: لم نأمر بعودة الشقيقتين المنتحرتين للبلاد
ايران وروسيا تبحثان توطيد العلاقات
أنباء أولية عن إعفاء تركيا من الحظر الأمیركي على إيران
لأول مرة.. لماذا لم يدع إمام المسجد الحرام لولي العهد؟
مسيرات یوم مقارعة الاستكبار تشكل صفعة قوية لترامب واذنابه