وزير الدفاع الايراني: قواتنا المسلحة لا تخشى من اي عدو

شبکة تابناک الاخبارية: أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي بانه مهما صرخ الاعداء فان شعبنا الابي يقف بشجاعة واقتدار، ولن يخشى من اي عدو.

وفي مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من الضباط الايرانيين، اليوم الاحد، اكد وزير الدفاع بان قواتنا المسلحة لا تخشى اي عدو وقال، انه مهما صرخ الاعداء فان شعبنا الابي واقف بشجاعة واقتدار ولله الحمد ان اعداءنا لم يحققوا ايا من مآربهم.

واعتبر وزير الدفاع بان القوات المسلحة تمتلك قدرات الدفاع الاستراتيجي واضاف، لقد تمكنا في ظل الاعتماد على هؤلاء الشباب المتخصصين والملتزمين والمتدينين من تحقيق قدرة الردع وان ندافع عن المصالح والامن القومي لبلادنا اينما تتعرض للخطر.

واكد بان قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن امن المنطقة واضاف، ان امن المنطقة مرتبط ببعضه بعضا لذا ينبغي ان تحظى كل دولة فيها بالامن لينعم الجميع بالامن والاستقرار.

وقال العميد حاتمي، اننا وبعزيمة راسخة وارادة صلبة نفخر بتوفير الحاجات الدفاعية لقواتنا المسلحة المقتدرة والابية ونضعها تحت تصرفها.

واشار الى تسمية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) بعام دعم السلع الوطنية الايرانية من قبل قائد الثورة الاسلامية وقال، ان وزارة الدفاع باعتبارها احد المنتجين الكبار ستبذل جهودا كبيرة لتصنيع منتوجات وطنية ايرانية بالكامل ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة لتقوم بتوفير الامن في اعلى مستوى للبلاد.