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مساعد الخارجیة البریطاني يصف محادثاته مع عراقجي بالبناءة

وتاتي زيارة برت الى طهران في الوقت الذي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاتفاق قرار بعد اسبوعين حول الاتفاق النووي، بالبقاء فيه او الانسحاب منه.
رمز الخبر: ۳۸۱۸۱
تأريخ النشر: 30 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: وصف مساعد الخارجیة البریطاني في شؤون الشرق الاوسط الیستر برت محادثاته التي اجراها مع مساعد الخارجیة الایراني عباس عراقجي حول الاتفاق النووي والملفات القنصلية، بانها بناءة.

وفي تغریدة له على موقع التواصل الاجتماعي 'تویتر' كتب الیستر، حول هذا اللقاء الذي جرى الاحد في طهران في اطار المحادثات الدوریة بین طهران ولندن، انني اشعر بالسرور لزیارتي الى طهران مرة اخرى. لقد اجریت محادثات بناءة مع نظیري الایراني عباس عراقجي حول الاتفاق النووي وفرص تطویر العلاقات الثنائیة.

واضاف: لقد طرحت كذلك هواجسنا حول جميع الملفات القنصلية بشان الايرانيين مزدوجي الجنسیة.

وكان مساعد الخارجیة الایرانیة عباس عراقجي قد زار لندن قبل نحو شهرین واجرى محادثات مع كبار المسؤولین البریطانیین حول العلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة والدولیة وكذلك المسائل ذات الصلة بالاتفاق النووي واحدث التطورات المتعلقة به.

يذكر ان اشارة مساعد الخارجية البريطاني الى مزدوجي الجنسية؛ هي الى ملف "نازنين زاغري" و"عباس عدالت" المعتقلين في ايران لقضايا امنية، وهما ذوا اصول ايرانية ويحمليان الجنسية البريطانية ايضا.

وتاتي زيارة برت الى طهران في الوقت الذي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاتفاق قرار بعد اسبوعين حول الاتفاق النووي، بالبقاء فيه او الانسحاب منه.

ويوم امس اجتمع قادة الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا واصدروا بيانا اعلنوا فيه دعمهم للاتفاق النووي وراوا بانه على اميركا البقاء فيه، لكنهم وبذريعة ارضاء ترامب للبقاء في الاتفاق قدموا مشروعا للاتحاد الاوروبي يتضمن وضع اجراءات حظر جديدة ضد ايران بذريعة قضايا لا علاقة لها بالاتفاق.

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