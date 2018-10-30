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روحاني: مؤامرة اميركا والصهيونية والرجعية العربية لن تعيق تقدم ايران

وتابع الرئيس الايراني، ان الشعب والحكومة الايرانية قد وضعا الخطط اللازمة امامهم لمختلف المراحل، لذا سوف لن نواجه اي مشكلة ولو كانت هنالك مشكلة ما فسنقوم بحلها وتسويتها على يد الشعب الايراني الكفوء.
رمز الخبر: ۳۸۱۴۱
تأريخ النشر: 25 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان مؤامرة اميركا والصهاينة وبعض الانظمة الرجعية العربية في المنطقة لن تؤثر على تقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء في حشد غفير من اهالي مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران)، قال الرئيس روحاني، اننا سنصون هدوء حياة الشعب واستقرار السوق، وأعدكم ايها الشعب الايراني العظيم بان مؤامرة اميركا والصهاينة وبعض الانظمة الرجعية العربية في المنطقة لن تؤثر على تقدم ايران العزيزة.

واضاف، انه على حكام البيت الابيض ان يعلموا، بانهم سواء التزموا بتعهداتهم ام لم يلتزموا، التزموا بحضارتهم ام لم يلتزموا، التزموا بانسانيتهم ام لم يلتزموا، فان الشعب الايراني العظيم والحكومة بالنيابة عن الشعب سيتصديان بقوة وحزم لاي مؤامرة ومخطط.

واضاف الرئيس الايراني، انه اليوم وبفضل بطولات الحرس الثوري العزيز والابي وجيش الجمهورية الاسلامية والتعبئة المضحية، نشهد في ايراننا العزيزة امنا منقطع النظير.

واكد الرئيس روحاني، بانه ليس بامكان احد تيئيس الشعب الايراني العظيم وليس بامكان احد ان يسلب الامل بالمستقبل من هذا الشعب واضاف، نحن اليوم اقوى من اي وقت مضى، وملتزمون بتعهداتنا ولكن لو اراد احد خيانة شعبنا وعهدنا ان يعلم بان تداعياتها الوخيمة ستطالهم.

وتابع الرئيس الايراني، ان الشعب والحكومة الايرانية قد وضعا الخطط اللازمة امامهم لمختلف المراحل، لذا سوف لن نواجه اي مشكلة ولو كانت هنالك مشكلة ما فسنقوم بحلها وتسويتها على يد الشعب الايراني الكفوء.

وقال، انه لهذا السبب فقد اتخذنا قرارات حازمة وحاسمة في مجال العملة الصعبة من اجل هدوء واستقرار الشعب، ولا ينبغي لاحد الشعور بالقلق تجاه الصادرات والواردات، ولا ينبغي لاحد ان يشعر بالقلق حول حاجة البلاد من السلع. لقد اتخذنا خططا حاسمة في مواجهة التآمر الاجنبي وبعض الافراد ضيقي النظر في الداخل وسيتم استيراد كل حاجات البلاد بسعر 4200 تومان (للدولار الواحد).

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