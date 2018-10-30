النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷۸مشاهدات
‍ پ

شمخاني: بعض دول المنطقة تتوهم ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح

ان بعض دول المنطقة ابتعدت عن التوجهات العقلانية، واستخدمت ثرواتها الوطنية في قتل الشعوب المجاورة واثارة الكراهية والعنف، وتتوهم ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح.
رمز الخبر: ۳۸۱۳۹
تأريخ النشر: 25 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: صرح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" ان بعض دول المنطقة ابتعدت عن التوجهات العقلانية، وتوهمت ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح.

واشار شمخاني بعيد وصوله اليوم الثلاثاء الى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع للمسؤولين الامنيين في تصريح للمراسلين الى اهمية هذا المؤتمر في دراسة وتبيين الامكانيات التي يمكن ادارة الازمات الدولية وضمان الامن وخاصة في مجال احلال الحوار والدبلوماسية بدلا من استخدام اساليب عنيفة، وقال: ان تعزيز الحوار والتعاون الوثيق بين الدول المؤثرة في مجال الامن الدولي له اهمية اكثر من أي وقت مضى من اجل تقليل المخاطر والازمات الامنية.

واستهجن ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، سباق التسلح المتزايد في منطقة غرب آسيا بتوجيه من الغرب، مضيفا: ان بعض دول المنطقة ابتعدت عن التوجهات العقلانية، واستخدمت ثرواتها الوطنية في قتل الشعوب المجاورة واثارة الكراهية والعنف، وتتوهم ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح.

واعتبر شمخاني استمرار القصف الوحشي من قبل السعودية والاوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب اليمني المظلوم بانه جرح عميق في ضمير الانسانية، وقال: ان بيع الاسلحة الغربية بكميات كبيرة للسعودية بهدف الابادة الجماعية في اليمن مع التعاطف الخادع مع الشعب السوري هي معايير مزدوجة مثيرة للسخرية، حتى ان الرأي العام العالمي يرفضها حتى وان غلفت بحملة اعلامية براقة.

وتابع قائلا: ان تخزين الاسلحة لن يوفر الامن مطلقا، وان الاعتماد على الطاقات الشعبية لتحديد وتقوية البنى السياسية بامكانها فقط ضمان الامن المستديم لمختلف الدول.

يذكر ان اعمال المؤتمر الامني التاسع لكبار المسؤولين في دول العالم ستنطلق يوم غد الاربعاء في مدينة سوتشي الروسية لمدة يومين.

ويتضمن جدول اعمال المؤتمر في اليوم الاول الحوار حول موضوعين هما "الازمات الدولية من المواجهة الى الحوار" و"تكامل اساليب واستراتيجيات المنظمات الارهابية الدولية، وفي اليوم الثاني مناقشة موضوعين هما "أمن المعلومات الدولية، الاجوبة العالمية على التحديات العالمية"، و"انتاج وانتشار المخدرات، تهديد للسلام والاستقرار الدوليين".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جهانغیري: إیران تقف إلى جانب العراق حكومة وشعبا لاجتیاز التحدیات
اقتراب زورق ايراني سريع من سفينة حربية اميركية + صور
مليونا ايراني يشاركون في مراسم الزيارة الاربعينية
صور: محصول الكيوي في كيلان شمال ايران
مجلة أمريكية: هذا هو مصير ابن سلمان بعد اغتيال خاشقجي
نائب الرئيس الايراني: أعددنا الخطط اللازمة لمواجهة المرحلة الثانية من الحظر الاميركي
قطر والسعوديّة.. من حاصر من في النهاية؟
توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان الى مليار دولار
مستشار أردوغان: هكذا أراد منفذو اغتيال خاشقجي توريط تركيا
وزير الاقتصاد: الاميركيون نفذوا حظرهم قبل الرابع من نوفمبر
تداعيات مقتل خاشقجي تفقد البورصة السعودية 6.4 مليار دولار
الهند تواصل استيراد النفط الايراني رغم الحظر الامیرکي
النفط العراقية: العقوبات الامريكية على ايران تؤثرعلينا بشكل مباشر ونتوقع الاستثناء
روحاني: سياسات ايران فرضت العزلة على اميركا في العالم
"خاشقجي" ليس أول طريق الإجرام السعودي.. كيف يجرؤ الغرب على إظهار الصدمة؟
جهانغیري: إیران تقف إلى جانب العراق حكومة وشعبا لاجتیاز التحدیات
النفط العراقية: العقوبات الامريكية على ايران تؤثرعلينا بشكل مباشر ونتوقع الاستثناء
الهند تواصل استيراد النفط الايراني رغم الحظر الامیرکي
بیع 280 الف برميل من النفط في البورصة الايرانية
نائب الرئيس الايراني: أعددنا الخطط اللازمة لمواجهة المرحلة الثانية من الحظر الاميركي
الاحتلال يتحدث عن شهيدين فلسطينيين باستهداف قرب السياج مع قطاع غزة
مستشار أردوغان: هكذا أراد منفذو اغتيال خاشقجي توريط تركيا
ظريف: قرارات اميركا الخاطئة هي السبب وراء كوارث المنطقة
اقتراب زورق ايراني سريع من سفينة حربية اميركية + صور
وزير الاقتصاد: الاميركيون نفذوا حظرهم قبل الرابع من نوفمبر
بعد الفعاليات الرياضية.. وزير صهيوني يحضر مؤتمرا مهما في الإمارات
البرادعي: لماذا نستطيع الجلوس مع الاحتلال الاسرائيلي ولانستطيع الحديث مع ايران
اكثر من 10 ملايين زائر يفدون على كربلاء لاحياء مراسم الأربعين
عرض النفط الايراني في البورصة للتصدي للحظر
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مرتزقة العدوان في نهم بصاروخ زلزال1