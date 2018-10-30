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لافروف: روسيا والصين ستعرقلان محاولات «تقويض» الاتفاق النووي الإيراني

وهدد ترامب بالخروج من الاتفاق إذا لم توافق الدول الأوروبية على إضافة ضوابط أكثر صرامة على برنامج إيران الصاروخي وقدراتها المستقبلية على تخصيب وقود اليورانيوم.
رمز الخبر: ۳۸۱۳۴
تأريخ النشر: 24 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، أن الصين وروسيا ستعرقلان أية محاولات لـ «تقويض» الاتفاق النووي الإيراني، في الوقت الذي يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمالات إلغاء هذا الاتفاق.

وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره الصيني وانغ لي، في بكين، «هناك محاولات للتدخل في النظام العالمي الذي تقوم عليه الأمم المتحدة».

وأضاف، «نقول بوضوح مع الصين بأننا سنعرقل محاولات تقويض هذه الاتفاقات التي تمت المصادقة عليها بقرار من الأمم المتحدة».

وجاءت تصريحات لافروف عشية اجتماع لمنظمة شانغهاي للتعاون، وهي كتلة أمنية إقليمية تقودها موسكو وبكين.

ووصف لافروف الاتفاق الإيراني، بأنه «من أكبر إنجازات الدبلوماسية الدولية في التاريخ الحديث… ومراجعته أمر غير مقبول».

وهدد ترامب بالخروج من الاتفاق إذا لم توافق الدول الأوروبية على إضافة ضوابط أكثر صرامة على برنامج إيران الصاروخي وقدراتها المستقبلية على تخصيب وقود اليورانيوم.

وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت، بأن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بـ «قوة»، إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق، وستتخذ «إجراءات صارمة» لم يحدد طبيعتها.

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