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10 قتلى و15 جريحا بحادث دهس في تورونتو الكندية

قال رئيس الحكومة جاستن ترودو أمام مجلس العموم "إن أفكارنا تتجه إلى المصابين (...) وسنحصل على مزيد من المعلومات لنتشارك بها مع الكنديين خلال الساعات القليلة المقبلة".
رمز الخبر: ۳۸۱۲۷
تأريخ النشر: 24 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون أمس الاثنين، بحادث دهس في شارع يونغ عند زاوية جادة فينش شمال وسط مدينة تورونتو الكندية.

وقالت شرطة المدينة في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الاصطدام" وقع عند الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي (17.27 ت غ)، لكنها لم توضح ما إذا كان الأمر متعمدا أم مجرد حادث سير.

وأكدت وسائل إعلام محلية اعتقال منفذ العملية، المدعو أليك ميانسيان، البالغ من العمر 25 عاما، بينما قال قائد شرطة مدينة تورونتو مارك ساندرز إن المشتبه به في الحادث لم يكن معروفا لدى الشرطة، وإن دوافعه لا تزال مجهولة.

ونشرت صحيفة "تورونتو صن" على موقعها فى الانترنت صورة رجل قالت إنه سائق الشاحنة بعد اعتقاله. وأكدت الشرطة للصحيفة أن الرجل المعتقل كان بالفعل يقود الشاحنة.

وروى شاهد عيان لشبكة "سي تي في" تفاصيل الحادث قائلا: "كنت في سيارتي عندما شاهدت فجأة شاحنة صغيرة بيضاء اللون تصعد إلى الرصيف بسرعة كبيرة وتصدم الناس الذين كانوا يتطايرون في الهواء الواحد تلو الآخر".

وأضاف: "لم أشاهد أبدا في حياتي شيئا من هذا القبيل، كان الضحايا ممدين على الأرض" بعد مرور الشاحنة.

ونشرت قنوات التلفزيون الكندية صورا مأخوذة من الجو تبدو فيها سيارات إسعاف وأخرى للشرطة في المكان، إضافة إلى مصابين ينقلون على حمالات.

كما شوهدت الشاحنة البيضاء اللون المؤجرة وقد أصيبت مقدمتها بأضرار، وهي تقف على رصيف شارع عريض من المدينة، وبدت حولها سيارات عدة للشرطة.

من جهته، قال رئيس الحكومة جاستن ترودو أمام مجلس العموم "إن أفكارنا تتجه إلى المصابين (...) وسنحصل على مزيد من المعلومات لنتشارك بها مع الكنديين خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويتزامن هذا الحادث مع عقد اجتماع لوزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى(G7) في تورونتو، بعد أن كانت المدينة استقبلت السبت والأحد لقاء لوزراء خارجية هذه المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا.

المصدر: أ ف ب + رويترز

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