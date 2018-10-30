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ظريف: منطقتنا تعاني من غياب الحوار

اننا نعتقد بضرورة وقف هذه الدورة من الاشتباكات، والبدء بالحوار الذي تفتقر اليه منطقتنا ولهذا السبب فقد اقترحنا تاسيس مجمع للحوار الاقليمي.
رمز الخبر: ۳۸۱۲۳
تأريخ النشر: 24 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المنطقة تعاني من غياب الحوار، مؤكدا ضرورة بناء نهج الحوار وتاسيس مجمع اقليمي لهذا الغرض بين دول غرب اسيا.

وفي حديثه يوم امس الاثنين خلال حضوره بمجلس العلاقات الخارجية الاميركي، اشار ظريف الى الازمات التي تعاني منها منطقة غرب اسيا واعتبر القسم الاكبر من هذه الازمات بانه يعود للاضطراب والقلق اللذين يشعر بهما احد الجيران تجاه ايران.

واكد بان المنطقة بحاجة الى وقف الاشتباكات واضاف، اننا نعتقد بضرورة وقف هذه الدورة من الاشتباكات، والبدء بالحوار الذي تفتقر اليه منطقتنا ولهذا السبب فقد اقترحنا تاسيس مجمع للحوار الاقليمي.

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