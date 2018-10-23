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السعودية مستعدة لإرسال جيشها للقتال في سوريا وليس في فلسطين

ونوّه الجبير إلى أن هنالك مناقشات تجري في الوقت الراهن مع واشنطن حول طبيعة القوات التي يجب أن تتواجد في شرق سوريا، ومن أين ستدخل إلى الأراضي السورية ولا يزال هذا الأمر قيد النقاش.
رمز الخبر: ۳۸۰۷۰
تأريخ النشر: 18 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت السعودية ان جيشها الذي يحارب اليمن منذ 2015، ودخل البحرين منذ 2011 لقمع الثورة الشعبية فيها، مستعد اليوم للقتال في سوريا، بينما تمتنع السعودية عن ارسال اي قوات لمحاربة الكيان الاسرائيلي دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده عرضت على واشنطن في وقت سابق إرسال قوات إلى سوريا لما أسماه "محاربة الإرهاب" في إطار إئتلاف واسع، لكن إدارة أوباما لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في العاصمة السعودية الرياض:" نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بإرسال قوات إلى سوريا فقد قدمّنا مقترحاً لإدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما يفيد بأنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات إلى سوريا فإن السعودية ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف".

ونوّه الجبير إلى أن هنالك مناقشات تجري في الوقت الراهن مع واشنطن حول طبيعة القوات التي يجب أن تتواجد في شرق سوريا، ومن أين ستدخل إلى الأراضي السورية ولا يزال هذا الأمر قيد النقاش.

وكشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي إحلال قوة عسكرية قوامها من بعض الدول العربية مكان قواتها المنتشرة في سوريا "درءاً لحدوث فراغ جراء انسحابها.. والإعداد لبسط الاستقرار في منطقة الشمال الشرقي من سوريا بعد إنجاز هزيمة داعش".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية التي نقلت عن مصادرها في البيت الأبيض، فإنّ مستشار الأمن القومي جون بولتون أجرى اتصالاً هاتفياً مع مسؤول المخابرات المصرية بالوكالة عباس كامل لبحث حجم القوة التي بإمكان مصر المساهمة بها.

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