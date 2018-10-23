النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۰۷مشاهدات
‍ پ

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ معادية مجددا

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "إسرائيل" هي من قام بهذه الغارات، بينما لم يصدر شيء يتعلق بالأمر عن أي مصدر رسمي إسرائيلي.
رمز الخبر: ۳۸۰۶۱
تأريخ النشر: 17 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الثلاثاء لصواريخ يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق ومطار الشعيرات بريف حمص.

وقالت دائرة الإعلام إن ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق، كما استهدفت ستة صواريخ مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظمها.

إلى ذلك أفاد التلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "إسرائيل" هي من قام بهذه الغارات، بينما لم يصدر شيء يتعلق بالأمر عن أي مصدر رسمي إسرائيلي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تسجيل اسم "الخليج الفارسي" في المنظمة العالمية للملكية الفكرية
كاريکاتير: جمال خاشقجي، ضحية أطماع ترامب في البقرة الحلوب!
بدء أعمال معرض بلغراد الدولي للكتاب بمشاركة ايران
تقرير: الكلفة الباهضة لاستبدال الغاز الطبيعي الايراني تحبط مخطط حظر تصديره
"كريمي" يهدي ايران البرونزية الثالثة في بطولة العالم للمصارعة الحرة
القوات اليمنية تسيطر على مواقع العدو بالساحل الغربي
بريطانيا: لا مصداقية لرواية السعودية حول مقتل خاشقجي
مساعدة رئيس الجمهورية : ايران وفرنسا تتحملان مسؤولية جسيمة حيال الاتفاق النووي
البترودولار السعودي سبّب الكثير من الفظائع لشعوب المنطقة
عراقجي: انهيار الاتفاق النووي سيزيد من التعقيدات السياسية للشرق الاوسط
التايمز: فضيحة تهز بيت "آل سعود"
قائد في الحرس الثوري يزور باكستان لاجراء محادثات حول الجنود المختطفين
ألمانيا تدعو الدول الأوروبية لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية
صادرات ايران للعراق بلغت 4.5 مليار دولار خلال 6 اشهر
نيويورك تايمز: ترامب يتستر على الهمجية السعودية