باليستي يمني يدك محطة كهرباء في نجران

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة شرف لقمان أن العملية الواسعة تأتي تدشينا للعام الباليستي الذي أعلن عنه رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد.

شبکة تابناک الاخبارية: أطلقت القوة الصاروخية اليمنية مساء الاثنين صاروخا باليستيا استهدف محطة الكهرباء في نجران جنوبي السعودية.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية أنه تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر1 على محطة الكهرباء بنجران.

جدير بالذكر أنه في 12 أبريل/نيسان الجاري قصفت القوة الصاروخية المدينة الصناعية في جيزان بصاروخ باليستي من نوع بدر1.

وفي 11 من أبريل/نيسان الجاري نُفذت عملية واسعة بضربات باليستية على مناطق مختلفة في السعودية، حيث تم قصف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جيزان وأهداف أخرى في القطاع بدفعة من صواريخ بدر1، كما تم قصف مبنى توزيع أرامكو في نجران وأهدافا أخرى في القطاع بدفعة من صواريخ بدر1.

هذا استهدفت القوة الصاروخية وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى بالرياض بصواريخ بركان2 إتش.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة شرف لقمان أن العملية الواسعة تأتي تدشينا للعام الباليستي الذي أعلن عنه رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد.