تحولات در گذر است و اخبار روز هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبر‌هایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبر‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبر‌هایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.



رصد‌خانه «تابناک»؛ جایی است که خبر‌هایی گاه غیررسمی و گاه اخباری که مورد توجه قرار نمی‌گیرد، برای مخاطبان آماده می‌کند؛ خبر‌هایی که گاه به ملاحظه جناح‌های سیاسی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و گاه به دلیل کم توجهی رسانه‌ها به حاشیه می‌روند، ولی همین خبر‌ها، اخباری هستند که مخاطبان را از پشت پرده جریانات سیاسی آگاه می‌کنند. در رصدخانه، تیتر و خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخباری که اطلاع از آن‌ها ممکن است برای مخاطبان مهم و قابل توجه باشد، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و اینک رصدخانه تابناک را می‌بینید. نظر قالیباف در خصوص بررسی اعتبارنامه منتخبین مردم در مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دکتر قالیباف در خصوص اعتبارنامه منتخبین مردم در مجلس بر رعایت آئین‌نامه داخلی مجلس و نظر اکثریت انقلابی مجلس تاکید کرد.محسن پیرهادی در پیامی توئیتری پیرامون نظر رئیس مجلس شورای در خصوص بررسی اعتبارنامه منتخبین مردم در مجلس، نوشت:«پیرامون بررسی اعتبارنامه‌ها و نظرات مختلف نمایندگان، با دکتر قالیباف صحبت کردم. ایشان ضمن تاکید بر دقت در روند رسیدگی به اعتبارنامه‌ها طبق آئین نامه داخلی، اعلام کردند اکثریت انقلابی مجلس، هر نظری در این‌باره داشته باشند، نظر ایشان هم همان است.» جنجال سازی آقای وزیر: کرونا، شبیه زن است!



اظهارات عجیب "محمد مهفود" وزیر امنیت اندونزی که ویروس کرونا را با زنان مقایسه کرده بود، برایش دردسرساز شد.وزیر امنیت اندونزی در اظهارنظری گفته بود: کرونا مثل زن انسان است، ابتدا سعی می‌کنید که او را کنترل کنید، اما پس از مدتی می‌فهمید که چنین کاری ممکن نیست و یاد می‌گیرید که با رفتار‌های او کنار بیایید و به زندگی ادامه دهید. برخی خانواده‌ها فرزندخوانده برای قاچاق اعضای بدن می‌خواهند!



حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:در حال حاضر ۱۰ هزار کودک در ۶۸۰ مرکز شبانه روزی بهزیستی نگهداری می‌شوند که حداقل سه تا چهار هزار کودک آن قابل واگذاری نیستند و به دلایل موقت در این مراکز نگهداری می‌شوند.برخی زوج‌ها نیز برای فرزندخواندگی، فقط نوزاد می‌خواهند، اما تعداد نوزادان قابل واگذاری معدود و مثلا چندصد نفر است؛ این افراد باید پشت نوبت بمانند.برخی خانواده‌ها صلاحیت لازم برای نگهداری کودک را ندارند؛ ممکن است افرادی کودک را برای کار‌هایی مانند تکدی گری، قاچاق اعضاء و تبادل مواد مخدر و محرک بخواهند. /میزان ورود سران قوا به حوادث آسیه پناهی و رومینا اشرفی مشکل را حل می‌کند؟



احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی خود با اشاره به حوادث اخیری که در کشور رخ داده است، نوشت:صرف ورود سران قوا به وقایع دلخراش اجتماعی و اعلامِ نظری یا دادنِ دستوری از سوی آنان مشکلی را حل نمی‌کند. واکنش به اینگونه وقایع نیاز به علت‌یابی دقیق و مسئولیت‌پذیری صریح و علنی دارد که معمولاً در گفتار سران قوا مفقود است.متولیان فرهنگی کشور ما به جای آنکه به این واقعیت اعتراف کنند و در صدد راه چاره‌ای برآیند، به دلایل گوناگون پای دیگران را وسط می‌کشند و معضلات فرهنگی کشور را به حساب توطئه‌های خارجی و عوامل داخلی آن‌ها می‌نویسند و از این طریق بر دامنه شکاف بین نسلی و بروز مصائبی، چون قتل دختری نوجوان می‌افزایند!به واقع معضلی که پدر بیچاره رومینا با آن روبرو شده است، بسیاری از پدر و مادر‌های دیگر هم با آن روبرویند و اگر چه قساوت و سنگدلی او را برای سربریدن فرزند خود تقبیح می‌کنند، اما در کشاکش آشتی‌ناپذیر بین ذهنیتات سنتی خود با ذهنیت بی در و پیکر فرزندان، کمترین آسایش و حلاوتی را در زندگی خود تجربه نمی‌کنند. الله‌کرم: لاریجانی یارقرضی اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ می‌شود



تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: هم اکنون وارد گام دوم انقلاب شدیم و باید در حوزه تقینی، اجرایی و قضایی به حد بلوغ کافی رسیده باشیم بنابراین انتظار از رئیس جمهور ۱۴۰۰ بسیار زیاد خواهد بود. ما نیاز به فردی داریم که سکاندار حرکت انقلابی در گام دوم و اداره کننده دولت جوان و حزب الهی باشد.تا انتخابات ریاست جمهوری یک سال دیگر زمان باقی است و اصلاح طلبان دست خود را خالی می‌بینند چراکه مهره‌های شان یکی پس از دیگری سوخته است بنابراین چاره‌ای ندارند که از اردوگاه رقیب مانند سال ۹۶ یارگیری کنند. در این میان نام علی لاریجانی بسیار مطرح است. حسین الله کرم معتقد است «اصلاح طلبان دوباره یارقرضی می‌گیرند و لاریجانی هم این حمایت را می‌پذیرد». دو خبرنگار صداوسیما در ایران‌اینترنشنال



مرتضی غرقی خبرنگار شبکه خبر و مجری برنامه «بدون مرز» در حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار تصویری از احمد صمدی، خبرنگار سابق صداوسیما در شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال از پدیده مهاجرت مجریان و خبرنگاران صداوسیما به شبکه‌های فارسی زبان خارجی ابراز تاسف کرد.او در توئیتر خود نوشت: دو خبرنگار ایرانی احمد صمدی و نیلوفر پور ابراهیم را در تلویزیون اینترنشنال دیدم، فلاح و دو خبرنگار قبلی صدا و سیما هم به لندن مهاجرت کرده‌اند، تاسف خوردم که چرا نیرو‌هایی که از جیب ملت تربیت شده‌اند اکنون در خدمت دشمنان ملت هستند، چرا؟

جدیدترین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰



فعال رسانه‌ای اصولگرا از جدیدترین کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ رونمایی کرد.محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا، در توئیتی نوشت: بنا برآنچه اطلاع یافته ام، نامزد جدیدی که وارد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خواهدشد، آقای عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی است. این کاندیداتوری در راستای این نظریه صورت می‌گیرد که معتقد است مشکل اصلی کشور، اقتصاد است و یک رییس جمهور اقتصاددان می‌خواهد. اولین وزرای احضار شده به مجلس یازدهم



وزاری اقتصاد، راه و شهرسازی و نیرو، هفته آینده در جمع نمایندگان حضور خواهند یافت.دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۸ الی چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۱ منتشر شد.بر این اساس، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمّد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رضا اردکانیان وزیر نیرو در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت. پُستی که قالیباف حق ندارد به آن چشم بدوزد!



نماینده گرمی مغان گفت: رئیس مجلس و نواب حق شرکت در انتخابات شورای مرکزی به عنوان کاندیدای هیئت رئیسه فراکسیون را ندارند.ولی اسماعیلی عضو هیئت اجرایی شورای مرکزی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی در گفتگو باخبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس یازدهم اظهار کرد: اولین مجمع عمومی فراکسیون برای انتخاب اعضای شورای مرکزی بعد از تعیین کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل خواهد شد.او ادامه داد: در این مجمع عمومی، اعضا شورای مرکزی به مدت یک سال انتخاب و شورای مرکزی نیز بلافاصله اعضای هیئت رئیسه را برای مدت یکساله انتخاب خواهند کرد. بر اساس اساسنامه جدید، رئیس مجلس، و نواب حق شرکت در انتخابات شورای مرکزی به عنوان کاندیدای هیئت رئیسه فراکسیون را ندارند، به عبارتی رئیس فراکسیون به عنوان رئیس بزرگ‌ترین فراکسیون سیاسی کشور در امورات مجلس با رئیس مجلس هم افزایی خواهند داشت.عضو هیات اجرایی شورای مرکزی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی افزود: اعضای هیئت رئیسه موظف هستند رفتار فراکسیونی نمایندگان محترم را بر اساس، اساسنامه و مرامنامه فراکسیون زیر نظر داشته باشند. احتمال تشکیل هیئت داوری برای جذب مستقلین در فراکسیون هم متصور است.

نظر زیباکلام درباره نطق آتشین قالیباف



محمدباقر قالیباف بالاخره بعد از کش وقوس‌های فراوان به ریاست مجلس دست یافت، او در اولین روز‌های رئیس شدنش روی به ایراد انتقادات تند و تیز به دولت آورده، رویه‌ای که باید دید در نهایت باعث بروز چه اتفاقاتی خواهد شد.صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه قالیباف در جایگاه ریاست مجلس کار خود را با حمله به دولت و حسن روحانی آغاز کرده است، اظهار داشت:(با تاکید بر اینکه ژست انتقاد تند و تیز از دولت به قالیباف نمی‌آید): اظهاراتی که وی تاکنون در جایگاه ریاست مجلس زده و یکسره به مدیریت دولت انتقاد کرده به نظر من با او هیچ تناسبی ندارد، اگر این سخنان از زبان افرادی مانند زاکانی، ذوالنوری و آقا تهرانی بیرون می‌آمد، قابل درک و باور بود، اما این جملات از زبان شخصیتی همچون قالیباف که همواره خود را تکنوکرات معرفی کرده، نمی‌آید، این در حالیست که این سخنان دیگر برای مردم عادی شده و کسانی که می‌گویند می‌خواهند تحولی ایجاد کنند، باید حرف جدیدی برای گفتن داشته باشند.مردم از عملکرد دولت ناراضی هستند و همه چیز نیز عیان است، اما این نکته که مدام نمایندگان اصول‌گرا بخواهند در این یک سال باقیمانده از دولت، از ناکارآمدی دولت حرف بزنند، به نظر می‌رسد کار عبثی باشد.مردم با توجه به وضعیتی که کشور در آن قرار دارد، در انتخابات ۱۴۰۰ نیز شرکت نخواهند کرد و میزان مشارکت پایین خواهد بود.



عزت‌الله ضرغامی، پس از سخنان رئیس جمهور مبنی بر آشتی، پیشنهاد جالبی را به روحانی در توئیتر خود مطرح کرد. پس از سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مورد آشتی و کنار گذاشتن کینه‌ها عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتشار پستی در صفحه توئیتر خود به سخنان آقای روحانی واکنش نشان داد. ضرغامی در این توئیت با اشاره به پیشنهاد رئیس جمهور نوشت: «رئیس‌جمهور می‌گوید، بیایید با هم آشتی کنیم و کینه‌ها را از دل برداریم. بر این اساس پیشنهاد می‌کنم، آقای رحیم‌پور ازغدی به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت شوند و رفتار رئیس جمهور با منتقدانش در این جلسات اصلاح شود». دیکته سعید جلیلی برای مجلس اصولگرا



سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «اصلاح ساختاری بودجه سال ۱۴۰۰ بایستی از اولویت‌های سال نخست مجلس یازدهم باشد. او در ادامه این پیام تاکید کرد: بر این مبنا، هم، چون مجلس دهم آمادگی ارائه نتیجه مطالعات و بررسی‌هایی که در حد بضاعت صورت گرفته است، به نمایندگان ملت و کمیسیون‌های مرتبط اعلام می‌شود.» آشنا: باید مراقب همسایگانمان باشیم



مشاور رئیس جمهور نوشت: باید در تعامل انسانی و انواع حمل و نقل و لجستیک مراقب همسایگان باشیم. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور کشورمان در توئیتر نوشت: وقتی شمار ابتلا به کرونا در کشوری بالا می‌رود این پیام به همسایگان منتقل می‌شود که در تعامل انسانی و انواع حمل و نقل و لجستیک با آن کشور باید احتیاط بیشتری کرد و این یعنی تضعیف اقتصاد ملی و تجارت بین‌المللی کشور. او در ادامه نوشت: مراقب خود، نزدیکان و کشورمان باشیم. آمریکایی زندانی شده در ایران آزاد شد



خبرگزاری آسوشیتدپرس بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه گزارش داد که «مایکل وایت» کهنه‌سرباز آمریکایی که در ایران زندانی بوده است، از زندان آزاد شده و سوار بر یک هواپیمای متعلق به دولت سوئیس خاک ایران را ترک کرده است. به گزارش تسنیم، این خبرگزاری گزارش داد که «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران ساعاتی پیش به همراه یک پزشک عازم سوئیس شده است تا با مایکل وایت دیدار و او را در بازگشت به آمریکا همراهی کند.

جمله معنادار اینستاگرام سایت رهبر انقلاب درباره ترامپ



صفحه انگلیسی اینستاگرامی منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، در پی تظاهرات گسترده مردمی در ایالات مختلف آمریکا، برشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری منتشر کرد. صفحه انگلیسی زبان منتسب به دفتر رهبر انقلاب اسلامی، پست به زبان انگلیسی منتشر کرد و نوشت: "If you're dark-skinned walking in the US, you can't be sure you'll be alive in the next few minutes"

"شما اگر رنگین‌پوست هستید، اگر سیاه‌پوست و سرخ‌پوست هستید، در خیابان‌های نیویورک و شیکاگو و واشنگتن و کالیفرنیا و غیرذلک وقتی راه میروید، نمیتوانید مطمئن باشید که تا چند دقیقه‌ی دیگر زنده‌اید. "