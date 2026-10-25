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کد خبر: ۱۴۰۰۲۷۲
بازدید: ۱۶۴۹

عکس: نشست علنی مجلس به ریاست قالیباف

«نشست علنی امروز (یک‌شنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد. این جلسه با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، به شیوه ترکیبی یعنی با مشارکت هم‌زمان حضوری و مجازی وکلای ملت در صحن علنی در حال برگزاری است.»

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برچسب‌ها:
عکس خبری نشست علنی مجلس محمدباقر قالیباف
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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