عکس: نشست علنی مجلس به ریاست قالیباف

«نشست علنی امروز (یک‌شنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد. این جلسه با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، به شیوه ترکیبی یعنی با مشارکت هم‌زمان حضوری و مجازی وکلای ملت در صحن علنی در حال برگزاری است.»