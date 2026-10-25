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پزشکیان: زنان، رکن اصلی پیشرفت کشور هستند

رئیس‌جمهور در پیامی به همایش ملی بانوی کُرد، با بیان اینکه باور دارم که تحقق توسعه پایدار، مستلزم توجه به توانمندی‌های زنان و فراهم ساختن فرصت‌های عادلانه برای مشارکت مؤثر آنان است، نوشت: زنان نه صرفاً مخاطبان سیاست‌های توسعه، بلکه از ارکان اصلی پیشرفت کشورند.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۶۲
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک «مسعود پزشکیان» در پیامی به همایش ملی بانوی کُرد که در استان کردستان در حال برگزاری است، شناخت و معرفی جایگاه و سیمای بانوی اصیل کُرد را گامی در پاسداشت مقام زن و بازشناسی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران عزیز دانست و نوشت: انتظار می‌رود دستاوردهای «همایش ملی بانوی کرد»، افزون بر معرفی و پاسداشت بانوان نام‌آور کرد، به ثبت، تدوین و انتشار پژوهش‌های معتبر، تعمیق مطالعات درباره هویت، جایگاه و نقش‌آفرینی زنان و نیز تدوین برنامه‌های عملی و اثربخش برای حمایت از استعدادها و توانمندی‌های آنان بینجامد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت و معرفی جایگاه و سیمای بانوی اصیل کرد، گامی در پاسداشت مقام زن و بازشناسی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران عزیز است؛ زنانی که در طول تاریخ، در کنار صیانت از میراث فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل‌های آینده، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و به‌ویژه در میدان‌های ایثار و فداکاری، نقش‌آفرینی کرده و میراثی ماندگار از خود بر جای گذاشته‌اند.

زنان کُرد بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی ایران‌اند

زنان کرد بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی ایران‌اند. بازشناسی زندگی، تجربه‌ها و دستاوردهای آنان، افزون بر تعمیق شناخت ما از تاریخ و فرهنگ این سرزمین، به تقویت همبستگی ملی و پاسداشت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان یاری می‌رساند.

برای من که خود زاده شهر کردنشین مهاباد هستم و در دوران دفاع مقدس، از نزدیک شاهد فداکاری و استقامت زنان این خطه بوده‌ام، بازشناسی نقش آنان، صرفاً بازخوانی بخشی از تاریخ نیست، بلکه یادآور جلوه‌هایی ماندگار از ایثار و پایداری زنانی است که در دشوارترین روزهای جنگ تحمیلی، در کنار مسئولیت خطیر حفظ بنیان خانواده و پرورش فرزندان، در دفاع از میهن نیز نقشی مؤثر و شجاعانه ایفا کردند. امروز، ثبت و روایت زندگی، مجاهدت‌ها و تجربه‌های آنان و انتقال این میراث گران‌سنگ به نسل‌های جوان، اقدامی شایسته در پاسداشت حافظه تاریخی و صیانت از ارزش‌های ایثار و مقاومت است.

باور دارم که تحقق توسعه پایدار، مستلزم توجه به توانمندی‌های زنان و فراهم ساختن فرصت‌های عادلانه برای مشارکت مؤثر آنان است. زنان نه صرفاً مخاطبان سیاست‌های توسعه، بلکه از ارکان اصلی پیشرفت کشورند.

ایران عزیز برای دستیابی به عزت و سربلندی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، بیش از هر زمان به مشارکت فراگیر مردم، به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی، و فراهم ساختن زمینه شکوفایی توانمندی‌های انسانی در سراسر کشور نیاز دارد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و مدیریت، توان جامعه را برای حل مسائل و ساختن آینده‌ای بهتر افزایش می‌دهد. از این منظر، معرفی و تکریم زنان فرهیخته و اثرگذار، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرصت‌های شکوفایی استعدادها در نسل‌های آینده است.

امروز، ایران عزیز برای دستیابی به عزت و سربلندی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، بیش از هر زمان به مشارکت فراگیر مردم، به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی، و فراهم ساختن زمینه شکوفایی توانمندی‌های انسانی در سراسر کشور نیاز دارد.

مناطق کردنشین در ساختن ایران آبادتر و پیشرفته‌تر سهمی ارزشمند دارند

استان کردستان و دیگر مناطق کردنشین کشور، با پیشینه غنی فرهنگی و اجتماعی خود، همواره در ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر سهمی ارزشمند داشته‌ و دارند. تقویت این ظرفیت‌ها، مستلزم تحکیم وفاق و همبستگی اجتماعی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و فرهنگی، و مهم‌تر از همه، فراهم کردن فرصت‌های لازم برای حضور و مشارکت مؤثر زنان در عرصه‌های گوناگون است.

انتظار می‌رود دستاوردهای «همایش ملی بانوی کرد»، افزون بر معرفی و پاسداشت بانوان نام‌آور کرد، به ثبت، تدوین و انتشار پژوهش‌های معتبر، تعمیق مطالعات درباره هویت، جایگاه و نقش‌آفرینی زنان و نیز تدوین برنامه‌های عملی و اثربخش برای حمایت از استعدادها و توانمندی‌های آنان بینجامد.

اینجانب، ضمن تکریم مقام و جایگاه تمامی زنان و دختران میهن عزیزمان، از همه دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی، پژوهشگران، صاحبان آثار و بانوان فرهیخته‌ای که با دانش، تجربه و تلاش خود بر غنای آن افزوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امید است این رویداد، گامی ماندگار در معرفی و پاسداشت توانمندی‌های زنان کرد، تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی و فراهم ساختن زمینه بهره‌مندی عادلانه از ظرفیت‌های انسانی این سرزمین باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

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برچسب ها
جنگ تحمیلی دوران دفاع مقدس مسعود پزشکیان همایش ملی بانوی کُرد کردستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
درود بر رئیس جمهور محبوب آقای دکتر پزشکیان عزیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
من آقای دکتر مسعود پزشکیان را دوست دارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
من استان کردستان و مناطق کردنشین کشورم را دوست دارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
چه پیام قشنگی دادند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
کاش امکانش بود در «همایش ملی بانوی کرد» شرکت می کردیم
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