پزشکیان: زنان، رکن اصلی پیشرفت کشور هستند

رئیس‌جمهور در پیامی به همایش ملی بانوی کُرد، با بیان اینکه باور دارم که تحقق توسعه پایدار، مستلزم توجه به توانمندی‌های زنان و فراهم ساختن فرصت‌های عادلانه برای مشارکت مؤثر آنان است، نوشت: زنان نه صرفاً مخاطبان سیاست‌های توسعه، بلکه از ارکان اصلی پیشرفت کشورند.

به گزارش تابناک «مسعود پزشکیان» در پیامی به همایش ملی بانوی کُرد که در استان کردستان در حال برگزاری است، شناخت و معرفی جایگاه و سیمای بانوی اصیل کُرد را گامی در پاسداشت مقام زن و بازشناسی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران عزیز دانست و نوشت: انتظار می‌رود دستاوردهای «همایش ملی بانوی کرد»، افزون بر معرفی و پاسداشت بانوان نام‌آور کرد، به ثبت، تدوین و انتشار پژوهش‌های معتبر، تعمیق مطالعات درباره هویت، جایگاه و نقش‌آفرینی زنان و نیز تدوین برنامه‌های عملی و اثربخش برای حمایت از استعدادها و توانمندی‌های آنان بینجامد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت و معرفی جایگاه و سیمای بانوی اصیل کرد، گامی در پاسداشت مقام زن و بازشناسی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران عزیز است؛ زنانی که در طول تاریخ، در کنار صیانت از میراث فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل‌های آینده، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و به‌ویژه در میدان‌های ایثار و فداکاری، نقش‌آفرینی کرده و میراثی ماندگار از خود بر جای گذاشته‌اند.

زنان کُرد بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی ایران‌اند

زنان کرد بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی ایران‌اند. بازشناسی زندگی، تجربه‌ها و دستاوردهای آنان، افزون بر تعمیق شناخت ما از تاریخ و فرهنگ این سرزمین، به تقویت همبستگی ملی و پاسداشت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان یاری می‌رساند.

برای من که خود زاده شهر کردنشین مهاباد هستم و در دوران دفاع مقدس، از نزدیک شاهد فداکاری و استقامت زنان این خطه بوده‌ام، بازشناسی نقش آنان، صرفاً بازخوانی بخشی از تاریخ نیست، بلکه یادآور جلوه‌هایی ماندگار از ایثار و پایداری زنانی است که در دشوارترین روزهای جنگ تحمیلی، در کنار مسئولیت خطیر حفظ بنیان خانواده و پرورش فرزندان، در دفاع از میهن نیز نقشی مؤثر و شجاعانه ایفا کردند. امروز، ثبت و روایت زندگی، مجاهدت‌ها و تجربه‌های آنان و انتقال این میراث گران‌سنگ به نسل‌های جوان، اقدامی شایسته در پاسداشت حافظه تاریخی و صیانت از ارزش‌های ایثار و مقاومت است.

باور دارم که تحقق توسعه پایدار، مستلزم توجه به توانمندی‌های زنان و فراهم ساختن فرصت‌های عادلانه برای مشارکت مؤثر آنان است. زنان نه صرفاً مخاطبان سیاست‌های توسعه، بلکه از ارکان اصلی پیشرفت کشورند.

ایران عزیز برای دستیابی به عزت و سربلندی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، بیش از هر زمان به مشارکت فراگیر مردم، به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی، و فراهم ساختن زمینه شکوفایی توانمندی‌های انسانی در سراسر کشور نیاز دارد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و مدیریت، توان جامعه را برای حل مسائل و ساختن آینده‌ای بهتر افزایش می‌دهد. از این منظر، معرفی و تکریم زنان فرهیخته و اثرگذار، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرصت‌های شکوفایی استعدادها در نسل‌های آینده است.

امروز، ایران عزیز برای دستیابی به عزت و سربلندی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، بیش از هر زمان به مشارکت فراگیر مردم، به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی، و فراهم ساختن زمینه شکوفایی توانمندی‌های انسانی در سراسر کشور نیاز دارد.

مناطق کردنشین در ساختن ایران آبادتر و پیشرفته‌تر سهمی ارزشمند دارند

استان کردستان و دیگر مناطق کردنشین کشور، با پیشینه غنی فرهنگی و اجتماعی خود، همواره در ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر سهمی ارزشمند داشته‌ و دارند. تقویت این ظرفیت‌ها، مستلزم تحکیم وفاق و همبستگی اجتماعی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و فرهنگی، و مهم‌تر از همه، فراهم کردن فرصت‌های لازم برای حضور و مشارکت مؤثر زنان در عرصه‌های گوناگون است.

انتظار می‌رود دستاوردهای «همایش ملی بانوی کرد»، افزون بر معرفی و پاسداشت بانوان نام‌آور کرد، به ثبت، تدوین و انتشار پژوهش‌های معتبر، تعمیق مطالعات درباره هویت، جایگاه و نقش‌آفرینی زنان و نیز تدوین برنامه‌های عملی و اثربخش برای حمایت از استعدادها و توانمندی‌های آنان بینجامد.

اینجانب، ضمن تکریم مقام و جایگاه تمامی زنان و دختران میهن عزیزمان، از همه دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی، پژوهشگران، صاحبان آثار و بانوان فرهیخته‌ای که با دانش، تجربه و تلاش خود بر غنای آن افزوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امید است این رویداد، گامی ماندگار در معرفی و پاسداشت توانمندی‌های زنان کرد، تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی و فراهم ساختن زمینه بهره‌مندی عادلانه از ظرفیت‌های انسانی این سرزمین باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران