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مرگ تلخ دختر ۳ ساله بر اثر عقرب‌گزیدگی

عقرب‌گزیدگی جان دختر سه‌ساله‌ای را در روستای تگک قلعه‌گنج گرفت. روستایی دورافتاده که ساکنانش با خطر گزیدگی و فاصله قابل‌توجه تا مراکز درمانی روبه‌رو هستند.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۶۰
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مرگ دختر سه ساله

به گزارش تابناک؛ نصور رئیسی، گفت: یک دختر بچه سه‌ساله در روستای تَگک شهرستان قلعه گنج بر اثر عقرب‌گزیدگی جان خودش را از دست داد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و مشکلات دسترسی به خدمات درمانی افزود: روستای تگک حدود ۱۱۰ کیلومتر با مرکز شهرستان قلعه‌گنج فاصله دارد و نزدیک‌ترین مرکز درمانی به این روستا در شهر رمشک، در فاصله حدود ۵۵ کیلومتری قرار گرفته است و همچنین فاصله روستا تا پایگاه اورژانس ۱۱۵ حدود ۲۰ کیلومتر است و نزدیک به ۶ کیلومتر از مسیر دسترسی به روستا نیز خاکی است.

وی به شرایط گرم و خشک منطقه و فراوانی مار و عقرب در این محدوده اشاره و ادامه داد: در مدت کوتاهی افراد زیادی دراین منطقه دچار مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی می‌شوند و فاصله زیاد تا مراکز درمانی، نگرانی مردم را درباره دسترسی به‌موقع به خدمات درمانی افزایش داده است.

منبع: مهر

 

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عقرب گزیدگی دختر مارگزیدگی
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