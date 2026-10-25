قیمت گوشت قرمز امروز ۳ آبان ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ در جدول زیر اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۵۸| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. گزارشها نشان میدهد قیمت گوشت گوسفند و گوساله در حال حاضر نسبت به روز گذشته ثابت و بدون تغییر است. گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیتها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.
بررسی نرخ گوشت قرمز
مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.
منبع: تجارت نیوز
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
تا چند سال قبل با یک میلیون تومان می توانستیم یک گوسفند بخریم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳