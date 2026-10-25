En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

قیمت گوشت قرمز امروز ۳ آبان ۱۴۰۵

قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ در جدول زیر اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۵۸
| |
788 بازدید
|
۴

به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت گوسفند و گوساله در حال حاضر نسبت به روز گذشته ثابت و بدون تغییر است. گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیت‌ها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.


بررسی نرخ گوشت قرمز

قیمت گوشت قرمز امروز ۳ آبان ۱۴۰۵

مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.
منبع: تجارت نیوز

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوشت قرمز قیمت گوشت قرمز گوشت گوسفند گوشت گوساله
بازخوانی تاریخ/ مردان هیتلر در ایران؛ از وزیر اقتصاد رایش تا جاسوسانی که سر از ایل قشقایی درآوردند
بازخوانی تاریخ/ از کابین سوخو تا سفارت عراق؛ سرنوشت عجیب خلبانی که به ایران پناهنده شد
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۷ اردیبهشت +جدول
قیمت جدید گوشت قرمز اعلام شد
قیمت گوشت گوساله و گوسفند در 3 فروردین1403
قیمت جدید گوشت قرمز اعلام شد!
کاهش نسبی قیمت گوشت قرمز
قیمت گوشت قرمز امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
جدیدترین قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار
مافیای گوشت در بازار چه کسانی هستند؟
قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۱۸ خرداد
گوسفند و گوساله گران شد + جدول
گوشت گرم گوسفندی وارد ایران شد
عرضه گوشت قرمز در بازار با قیمت ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان
قیمت جدید گوشت قرمز اعلام شد
قیمت گوشت قرمز در بازار
جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار
گوشت قرمز ارزان شد
قیمت روز گوشت در بازار +جدول
روند کاهشی قیمت گوشت قرمز در راه است
گوشت گوسفندی کیلویی ۶۵ هزار تومان
قیمت جدید گوشت قرمز اعلام شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
2
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
3
پاسخ
تا چند سال قبل با یک میلیون تومان می توانستیم یک گوسفند بخریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
الان که بهتره یک کیلو راسته را بهت میدن اینهمه آشغال پوست و دل روده هم نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
مغز راسته گوسفندی اشتباه درج شده! مقایسه و تصحیح کنید.
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۹۱ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۸۰ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۸ نظر)
مصدومیت عجیب بیرانوند؛ فرار از سربازی به هر قیمتی/ از دایی و طارمی تا سون  (۶۶ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن همتی  (۴۹ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005sGo
tabnak.ir/005sGo