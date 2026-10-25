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حکم مدیرعامل جدید استقلال امضا شد

پرونده مدیرعاملی استقلال پس از ۴۰۰ روز بسته شد و مصطفی متدین با امضای حکم از سوی هلدینگ خلیج فارس، رسماً جایگزین تاجرنیا شد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۵۷
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متدین

به گزارش تابناک؛ هلدینگ خلیج فارس سرانجام حکم مصطفی متدین را به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال امضا کرد.

متدین از مدت‌ها قبل به عنوان گزینه مدیرعاملی این باشگاه مطرح شده بود اما تا جواب استعلام‌ها از نهادهای ناظر بیاید امضای حکم به امروز موکول شد. 

به این ترتیب بعد از ۴۰۰ روز باشگاه استقلال صاحب مدیرعامل رسمی شد و تاجرنیا به‌عنوان نفر اول باشگاه جای خود را به متدین داد.

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مصطفی متدین مدیرعامل استقلال تاجرنیا
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