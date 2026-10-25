قیمت خودرو در بازار امروز 3 آبان ماه 1405

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در آبان‌ماه همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده و محصولات داخلی و مونتاژی رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کرده‌اند.

بررسی شرایط بازار نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز و نگرانی درباره آینده تولید، تغییر فرمول قیمت‌گذاری کارخانه‌ای، محدودیت عرضه و تحریم‌های تازه خودروسازان انتظارات فروشندگان را تحت تأثیر قرار داده و به افزایش قیمت‌های پیشنهادی دامن زده است.

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به بررسی‌های میدانی از نمایشگاه‌های خودرو اعلام کرده است که بسیاری از فروشندگان به دلیل تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز، در شرایط فعلی تمایلی به فروش خودرو ندارند.

در شرایط کنونی، بازار خودرو با دو مساله هم‌زمان روبه‌روست؛ از یک سو، نوسانات دلار برخی فروشندگان را به سمت قیمت‌های بالاتر سوق داده و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، دامنه معاملات واقعی را محدود کرده است.

بنابراین، افزایش قیمت‌های پیشنهادی لزوماً به معنای رونق بازار نیست و تداوم آن می‌تواند فاصله میان قیمت خودرو و توان مالی خریداران را بیشتر کند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ طی دو روز گذشته ۱۳۱ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۹۰ میلیون تومان رشد کرده و امروز در سطح چهار میلیارد و ۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای صفر طی یک هفته گذشته ۲۲۰ میلیون تومان بالا رفت و دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و در بازار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله شد و ساینا دوگانه سوز از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۹۰ میلیون تومان افزایش داشته و به یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت هایما S۷ پرو از ابتدای مهرماه تاکنون یک میلیارد تومان افزایش یافته و به شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، قیمت جک J۴ صفر امروز با رشد ۵۵ میلیون تومانی در محدوده سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار، فیدلیتی الیت هفت‌نفره نیز طی یک هفته گذشته ۲۲۰ میلیون تومان گران‌ شد و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تیگو ۸ پرومکس امروز در بازار ده میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز